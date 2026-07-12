Awans do Europy miał być nagrodą. Dla mniejszych klubów Premier League staje się problemem
Mniejsze angielskie kluby, które awansowały do europejskich pucharów lub w nich grały, wyprzedają zawodników dużym rywalom. Muszą to robić, by sprostać bardziej wymagającym europejskim regulacjom. Tak pogłębia się ich finansowa przepaść do gigantów angielskiego futbolu.
12.07.2026, 04:30
Morgan Rogers najprawdopodobniej wkrótce opuści Aston Villa. Klub nie chce, ale musi się go pozbyć, by ratować wyniki finansowe. Fot. Simon Stacpoole/Offside/Offside via Getty Images
Z tego artykułu dowiesz się…
- Dlaczego awans do europejskich pucharów może zmuszać mniejsze kluby Premier League do sprzedaży największych gwiazd.
- W jaki sposób przepisy PSR i SCR wpływają na politykę transferową angielskich klubów.
- Skąd bierze się przewaga finansowa klubów wielkiej szóstki nad pozostałymi zespołami Premier League.