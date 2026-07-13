Kategoria artykułu: Biznes
Kto dostarczy szybkie pociągi PKP Intercity? To prestiżowa pułapka dla polskich producentów
Tylko jedna firma z Polski chce budować pociągi dużych prędkości dla PKP Intercity. Eksperci wskazują jednak, że udział w przetargu byłby dla krajowych producentów bardziej ruchem wizerunkowym niż opłacalnym biznesem. Jak to się ma do idei local contentu i co mogą polskiej kolei zaoferować zagraniczni producenci?
13.07.2026, 05:30
Czterech oferentów zgłosiło się do przetargu na dostawę szybkich pojazdów dla PKP IC. Tylko jeden z nich to firma polska. Na zdjęciu Velaro, pociąg Siemensa. Fot. Boarding1Now, GettyImages
Z tego artykułu dowiesz się…
- Kto zgłosił się do przetargu PKP Intercity na dostawę pociągów dużych prędkości.
- Dlaczego jedynym polskim akcentem jest konsorcjum Pesy i Hitachi.
- Czym w praktyce powinien być local content.