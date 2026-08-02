Kategoria artykułu: Lifestyle
Lato na talerzu. Dlaczego sezonowość fascynuje restauratorów i gości?
Chłodnik, pierogi z jagodami, kwiaty cukinii faszerowane ricottą czy ciasto z wiśniami. Lato rozpieszcza nie tylko słońcem, lecz także bogactwem świeżych produktów. Sezonowe smaki coraz częściej pojawiają się również w kartach restauracji.
02.08.2026, 05:00
Lato przynosi bogactwo smaków w postaci sezonowych owoców i warzyw. Fot. Kuba Szymanek
Z tego artykułu dowiesz się…
- Co jest najważniejsze w kuchni sezonowej.
- Jak restauracje podchodzą do produktów dostępnych tylko przez część roku.
- Które dania cieszą się latem największą popularnością.