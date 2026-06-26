Kategoria artykułu: Biznes
Lex deweloper wygasa. Ale los wniosków w toku pozostaje sporny
Koniec specustawy mieszkaniowej to nie tylko zmiana przepisów. To też poważny test dla systemu prawnego i inwestorów, którzy utknęli w połowie procedury. Eksperci są podzieleni, czy prawo daje jasną podstawę do kontynuowania postępowań będących w toku.
26.06.2026, 05:26
Branża deweloperska i część środowiska prawniczego uspokajają: przepisy przejściowe istnieją i pozwalają dokończyć sprawy wszczęte przed 1 września 2026 r. Fot. GettyImages
Z tego artykułu dowiesz się…
- Co stanie się z wnioskami o uchwałę lokalizacyjną złożonymi przed 1 września 2026 r., jeśli gmina nie zdąży ich rozpatrzyć przed wygaśnięciem specustawy.
- Czy przepisy przejściowe skutecznie chronią inwestorów, którzy utknęli w połowie procedury lex deweloper.
- Co zastąpi specustawę mieszkaniową i czy Zintegrowane Plany Inwestycyjne są gotowe do przejęcia jej roli.