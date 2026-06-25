Kategoria artykułu: Biznes
Inwestycja za 300 mln euro zablokowana. Radni nagle zmienili kurs
Hiszpański koncern drobiarski IB Iberdigest chciał zbudować pod Zaniemyślem kompleks warty ponad 300 mln euro. Samorząd początkowo przyklasnął. Potem – bez publicznego uzasadnienia – zmienił zdanie. Inwestor nie składa broni.
25.06.2026, 05:30
80 ha gruntów rolnych między Matuszewem a Polesiem — tu miał stanąć kompleks IB Iberdigest. Teren wciąż leży odłogiem. Fot. Getty Images
Z tego artykułu dowiesz się…
- Dlaczego radni, którzy publicznie popierali inwestycję wartą 300 mln euro, zagłosowali za uchwałą ją blokującą i nie podali żadnego uzasadnienia.
- Co gmina Zaniemyśl traci finansowo i gospodarczo, skoro protest zamknął teren nie tylko dla ubojni, ale dla każdej działalności gospodarczej.
- Czy IB Iberdigest rzeczywiście rozważa powrót do rozmów, skoro samorząd od miesięcy nie odpowiada na zaproszenie do dialogu.