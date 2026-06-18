Kategoria artykułu: Społeczeństwo
Polskie schrony. Ustawa jest, ale do bezpieczeństwa droga daleka
Nowe przepisy porządkują zasady tworzenia schronów i miejsc schronienia, ale nie zmieniają zasadniczego problemu – obiektów zapewniających realną ochronę nadal jest niewiele. Czy nowe regulacje rzeczywiście poprawią bezpieczeństwo mieszkańców wobec coraz bardziej realnych zagrożeń?
18.06.2026, 05:50
– Obecnie baza aplikacji zawiera ponad 83 tys. miejsc schronienia o łącznej pojemności dla ok. 23 mln osób – informuje Departament Komunikacji MSWiA. Fot. Getty Images
Z tego artykułu dowiesz się…
- Ile w Polsce jest realnych schronów, a ile miejsc doraźnego schronienia.
- Co zmieniają przepisy wykonawcze, które weszły w życie 29 maja.
- Jakie są największe bariery w budowie nowego systemu ochrony ludności.