Corning zwiększa moce produkcyjne w Polsce. Wybuduje trzeci zakład w Strykowie

Amerykańska firma Corning Incorporated zwiększy moce produkcyjne w Polsce. Wybuduje trzeci zakład w Strykowie niedaleko Łodzi. Inwestycja ma przyczynić się do powstania ok. 2,5 tys. miejsc pracy – podaje firma.

Corning obecnie ma dwa zakłady w parku logistycznym Segro w Strykowie, w których wytwarza kable światłowodowe oraz rozwiązania do łączności światłowodowej. Firma jest także właścicielem zakładu produkcji światłowodów w Mszczonowie, uruchomionego w 2022 r.

Trzeci zakład Corning w Strykowie, podobnie jak dwa poprzednie, będzie działał w segmencie Optical Communications. Otwarcie nowego obiektu zaplanowano na koniec 2026 r.

Jak podaje firma, po uruchomieniu nowego zakładu jej kompleks w Strykowie stanie się największym w Unii Europejskiej kampusem produkcyjnym kabli optycznych i rozwiązań łączności.

Wraz z rozwojem AI rośnie zapotrzebowanie na światłowody

Otwarcie kolejnego zakładu jest odpowiedzią na rosnące zapotrzebowanie na produkty światłowodowe w regionie Europy, Bliskiego Wschodu i Afryki, szczególnie w segmencie centrów danych AI oraz mikrooptyki – podaje Corning.

– Dzięki rozbudowie pomagamy naszym klientom sprostać rosnącym wymaganiom nowej generacji sztucznej inteligencji w zakresie skali i gęstości, a jednocześnie przyspieszamy i upraszczamy procesy wdrożeniowe – wskazuje Claude Echahamian, wiceprezes i dyrektor generalny segmentu Emerging Businesses & EMEA w Corning Optical Communications.

– Jesteśmy obecni w Polsce od 25 lat i kraj ten pozostaje dla nas kluczowym ośrodkiem produkcyjno-rozwojowym. Nasz sukces wynika ze współpracy z lokalnymi szkołami i uczelniami technicznymi, dobrze rozwiniętej infrastruktury transportowej, silnego wsparcia ze strony partnerów publicznych oraz wysokich kompetencji i zaangażowania naszych pracowników – dodaje Claude Echahamian.

– Nasza obecność w Strykowie to historia stabilnego wzrostu. Decyzja o wynajęciu trzeciego obiektu wynika z konieczności zwiększenia mocy produkcyjnych w odpowiedzi na zapotrzebowanie na nowoczesne rozwiązania światłowodowe. Ponowny wybór Segro jako partnera opierał się na zaufaniu, jakości powierzchni, profesjonalnym zarządzaniu nieruchomościami oraz doskonałym położeniu parku, co przekłada się na efektywność naszych procesów produkcyjnych i logistycznych – komentuje Arkadiusz Pawlak, menedżer programu OCS EMEA Expansion w spółce Corning Optical Communications Polska.

Corning kontynuuje współpracę z Segro

Nowy zakład w Strykowie ma liczyć ponad 35 tys. m kw. – podaje Segro. W transakcji najmu uczestniczyła międzynarodowa firma doradcza JLL. Nowy budynek realizowany jest zgodnie z rygorystycznymi wymogami certyfikacji BREEAM New Construction na poziomie Excellent. Po jego ukończeniu łączna powierzchnia operacyjna zajmowana przez Corning w Segro Logistics Park Stryków przekroczy 115 tys. m kw. – podaje wykonawca.

– To, że jeden z naszych pierwszych klientów w Polsce decyduje się na tak znaczącą ekspansję po dwóch dekadach współpracy, jest dla nas najlepszym dowodem na to, że dostarczane przez nas budynki realnie wspierają długofalowe cele partnerów biznesowych. Rozbudowa parku o kolejny, ekologiczny budynek dla tak innowacyjnej firmy jak Corning potwierdza, że Polska – a w szczególności Stryków – jest postrzegana przez globalnych liderów jako bezpieczny i perspektywiczny hub dla zaawansowanego przemysłu oraz kluczowy punkt na produkcyjnej mapie Europy – wskazuje Bartosz Michalski, dyrektor pionu Logistics w Segro.

Corning to firma zajmująca się inżynierią i produkcją. Jej zakres działalności obejmuje komunikację optyczną, mobilną elektronikę konsumencką, technologię wyświetlaczy, motoryzację, energetykę słoneczną, półprzewodniki oraz nauki przyrodnicze.

Segro to brytyjski fundusz inwestycyjny zajmujący się inwestycjami w nieruchomości (REIT) oraz właściciel, zarządzający aktywami i deweloper obiektów magazynowych i przemysłowych. Spółka jest notowana na paryskiej i londyńskiej giełdzie. W swoim portfolio ma 10,9 mln m kw. powierzchni o wartości 22 mld funtów.