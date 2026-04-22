Pratt & Whitney rozbudowuje fabrykę w Polsce. Kwota inwestycji to 100 mln dolarów

Amerykański koncern Pratt & Whitney rozbudowuje swoje zakłady produkcyjne w Rzeszowie. Inwestycja, którą prezes Piotr Owsicki zapowiedział na Europejski Kongres Gospodarczy w Katowicach, ma być gotowa w 2028.

Inwestycja ta będzie wydziałem zaawansowanej produkcji i obróbki materiałów do krytycznych części wirujących silników lotniczych. Będzie on integralną częścią istniejącej fabryki. To element globalnego projektu właściciela Pratt & Whitney, czyli koncernu RTX Corporation, o wartości 300 mln dolarów. Powstawać w nim będą najbardziej obciążone części silników lotniczych.

– Inwestujemy w technologię wykorzystywaną tam, gdzie tradycyjne materiały zawodzą. Komponenty te pracują w ekstremalnych warunkach – pod ogromnym ciśnieniem, przeciążeniami, przy bardzo wysokich prędkościach i temperaturach przekraczających 1000 stopni Celsjusza – zapewniając bezpieczeństwo przez dziesięciolecia. To inwestycja o znaczeniu strategicznym, wzmacniająca odporność kraju i budująca unikalne kompetencje. Technologie te są już stosowane w samolotach takich jak Airbus A220, a także będą wykorzystywane w myśliwcach F-35 Lightning II – tłumaczył Piotr Owsicki.

Wydział ruszy na początku 2028, a pracę znajdzie 140 osób. Jak dodał prezes P&W, o lokalizacji w Rzeszowie zadecydowały nie tylko granty i ulgi podatkowe, ale też kompetencje kadr.

Materiały, które powstaną w nowej fabryce, trafią do polskich zakładów koncernu oraz do poddostawców w europejskim łańcuchu dostaw Pratt & Whitney.

Minister Domański: ta inwestycja to dowód zaufania

– Takie inwestycje budują siłę i odporność polskiej gospodarki na dekady. Inwestycje od naszych kluczowych, wieloletnich partnerów są również dowodem zaufania i potwierdzeniem, że inwestowanie w Polsce się opłaca. Można tu lokować najbardziej zaawansowane technologicznie segmenty działalności, także w jednym z najbardziej konkurencyjnych obszarów rynku – mówił minister finansów i gospodarki Andrzej Domański, który był obecny na uroczystości. – Polska gospodarka należy dziś do największych na świecie i – co ważne – do najszybciej rosnących. Aby ten wzrost utrzymać w kolejnych latach i dekadach, musimy stawiać na inwestycje w sektorach, które realnie wpływają na bezpieczeństwo i odporność kraju. Chcę też podkreślić, że repolonizacja oznacza dla nas budowę łańcuchów dostaw, trwałych relacji z uczelniami i przedsiębiorstwami oraz całych ekosystemów gospodarczych. Ta inwestycja jest przykładem takiej odpowiedzialnej współpracy – podsumował.

Pratt & Whitney to część koncernu RTX, który jest właścicielem m.in. firmy Raytheon. Firma działa w Polsce od 50 lat i zatrudnia prawie 10 tys. osób (w tym 4,5 tys. w Rzeszowie).