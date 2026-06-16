Lumina Metals z mocnym debiutem na GPW. Kurs akcji wzrósł o 19 proc.

Kanadyjska spółka Lumina Metals udanie rozpoczęła notowania na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Kurs akcji na otwarciu wzrósł o 19,05 proc., do 35,5 zł.

Lumina Metals debiutuje na GPW w formule dual listingu. Wcześniej, w kwietniu, spółka przeprowadziła ofertę publiczną w Kanadzie i weszła na giełdę w Toronto. Pozyskane środki mają wspierać m.in. projekt kopalni miedzi w Nowej Soli.

Analitycy Trigon DM, w raporcie z 15 czerwca, wydali rekomendację "kupuj" Lumina Metals, z ceną docelową 16 CAD, co oznacza potencjał wzrostu o 44 proc.

- Polska może dysponować jedną z najbardziej strategicznych, niezagospodarowanych dotąd okazji miedziowo-srebrowych w Europie. Złoże Nowa Sól łączy duże zasoby miedzi z nietypowo wysoką zawartością srebra, co powinno przełożyć się na wzmocnienie pozycji na krzywej kosztowej. Naszym zdaniem, potencjał ekonomiczny płynący z odblokowania tego złoża – obejmujący krajowe wydobycie miedzi, wzrost regionalnego PKB, zatrudnienie oraz przyszłe wpływy podatkowe - jest zbyt duży, by projekt miał zostać zaniechany przez obecny, niekorzystny na tle jurysdykcji z innych krajów, reżim podatkowy w górnictwie - napisano w raporcie.

Oferta publiczna Lumina Metals przekroczyła 421 mln CAD

Oferta publiczna spółki obejmowała nową emisję akcji o wartości 312,5 mln CAD (około 833 mln zł) oraz sprzedaż istniejących akcji o wartości 93,7 mln CAD (około 250 mln zł). Uwzględniała także opcję nadprzydziału w wysokości 15 mln CAD. Łączna wartość oferty wyniosła 421,2 mln CAD, czyli 1,12 mld zł.

Jak wcześniej informowano, większość środków z oferty Lumina Metals planowała przeznaczyć na prace wiertnicze w Nowej Soli. To jedno z trzech złóż rozwijanych przez spółkę w Polsce.

Spółka chce zainwestować w Polsce około 1 mld zł

Dyrektor generalny Lumina Metals Jordan Pandoff mówił PAP Biznes, że w ciągu najbliższych pięciu lat spółka zamierza zainwestować w Polsce około 1 mld zł.

Lumina Metals otrzymała w kwietniu 2025 r. kategorię C1 dla złoża rud miedzi Nowa Sól w województwie lubuskim. Następnie rozpoczęła starania o koncesję wydobywczą. Spółka chce zbudować jedną z największych kopalń miedzi w Europie.

Firma zapowiadała, że wniosek o koncesję wydobywczą dla projektu Nowa Sól chce złożyć przed końcem tej dekady. Celem jest uzyskanie koncesji do 2030 r. Jednocześnie Lumina Metals kontynuuje prace eksploracyjne dla dwóch innych złóż: Sulmierzyc i Mozowa.

Czym zajmuje się Lumina

Lumina Metals Corp. to spółka z siedzibą w Vancouver, która prowadzi projekty poszukiwawcze i rozwojowe w sektorze miedzi i srebra w południowo-zachodniej Polsce. Jej portfel obejmuje projekty Nowa Sól, Sulmierzyce i Mozów. Spółka działa w Polsce od 2011 r. i ma lokalny zespół operacyjny. Firma jest częścią Lumina Group.

Źródło: XYZ/ PAP