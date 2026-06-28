Kategorie artykułu: Biznes Newsy Świat
Lwów kontra polska firma. Spór o dużą inwestycję robi się coraz ostrzejszy
Polska spółka Control Process i władze Lwowa od miesięcy spierają się o rozliczenie budowy zakładu przetwarzania odpadów. Mer miasta Andrij Sadowy odrzuca zarzuty firmy, a Pawła Kowala oskarża o wywieranie nacisków w jej interesie.
28.06.2026, 22:04
Do redakcji XYZ dotarło pismo, które mer Sadowy skierował do Pawła Kowala. Andrij Sadowy twierdzi w nim, że Paweł Kowal miał zwracać się do miast partnerskich Lwowa z prośbą o wsparcie interesów prywatnej spółki Control Process. Dla mera Lwowa to równoznaczne z wywieraniem presji na miasto, aby podjęło decyzje korzystne dla polskiego wykonawcy. Fot. Pavlo Palamarchuk/Anadolu Agency via Getty Images
Z tego artykułu dowiesz się…
- Dlaczego polska firma, która zrealizowała ponad 90 proc. budowy lwowskiej spalarni odpadów, nie może doczekać się zapłaty ani zgody na dokończenie prac.
- Jak spór o finanse doprowadził do tego, że polskie MSZ odradza firmom inwestowanie we Lwowie.
- Co mer Andrij Sadowy zarzuca Pawłowi Kowalowi i dlaczego mówi o naciskach w interesie prywatnej spółki.