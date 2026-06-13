Kategoria artykułu: Lifestyle
Harmonia Harmonia Sezon 2 Odc. 14
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Menopauza. Jak system i pracodawcy wspierają kobiety?
Jakie zmiany systemowe, np. w edukacji lekarzy czy standardach opieki, są dziś najbardziej potrzebne? Jak zadbać o kobiety w okresie menopauzalnym w miejscu pracy? O tym mówi Anna Samsel, ekspertka menopauzalna, psycholożka. W Kulczyk Foundation prowadzi projekt „Menopauza bez tabu”, który ma na celu budowanie świadomości w kwestii menopauzy oraz działania w kierunku wprowadzenia zmian systemowych.
13.06.2026, 03:00
Z tego artykułu dowiesz się…
- Jak dziś wygląda opieka okołomenopauzalna w Polsce z perspektywy pacjentek.
- Z jakimi trudnościami zawodowymi mierzą się kobiety w okresie menopauzy.
- Jakie konkretne zmiany systemowe są możliwe do wprowadzenia w Polsce?