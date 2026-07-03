Kategoria artykułu: Biznes
Mieszkania, schrony, centra danych. Fiński plan na Polskę
Fiński deweloper stawia na Polskę. YIT – największa firma budowlana w Finlandii, notowana na Nasdaq Helsinki – realizuje dziś 80 proc. swojej produkcji mieszkaniowej za granicą. Jako kraj jesteśmy w tej układance numerem jeden.
03.07.2026, 05:30
– Naszym celem jest wzrost o ponad 15 proc. rocznie w regionie Europy Środkowo-Wschodniej. Polska jest na tyle dużym rynkiem, że może odegrać kluczową rolę w osiągnięciu tego celu – deklaruje Heikki Vuorenmaa (pierwszy z lewej. Po środku, Justyna Filipczak, dyrektor wykonawczy ds. budownictwa mieszkaniowego w Europie Środkowo-Wschodniej oraz członkini zespołu zarządzającego YIT a także Leszek Stankiewicz, prezes YIT Polska.). Fot. materiały prasowe spółki
Z tego artykułu dowiesz się…
- Dlaczego fiński gigant budowlany stawia na Polskę, a nie na własny rynek.
- Jak YIT łączy nordycką filozofię jakości z realiami polskiej mieszkaniówki.
- Co schrony i centra danych mają wspólnego ze strategią dewelopera mieszkaniowego.