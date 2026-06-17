Kategoria artykułu: Biznes
Mocny list związkowców z JSW do ministra finansów. „Realne widmo wniosku o upadłość”
Załoga Jastrzębskiej Spółki Węglowej napisała alarmistyczny list adresowany m.in. do ministra finansów Andrzeja Domańskiego. Jej zdaniem obecne działania ratunkowe są niewystarczające, a spółce grozi upadłość już w najbliższych tygodniach. Analitycy przyznają, że sytuacja JSW jest dramatyczna.
17.06.2026, 05:15
W kopalniach, koksowniach i innych zakładach grupy JSW na koniec marca 2026 r. pracowało 30 tys. osób. Fot. Dawid Lach/JSW
Z tego artykułu dowiesz się…
- Jakie zarzuty mają związki zawodowe z JSW wobec Ministerstwa Aktywów Państwowych.
- Dlaczego JSW jest w trudnej sytuacji finansowej.
- Jakie perspektywy dla węglowej spółki rysuje analityk giełdowy.