Kategoria artykułu: Biznes
„Możecie mówić, że to grzech, ale tak wygląda walka o rynek”. Obajtek o Orlenie, polityce i gospodarce
– Jeżeli miałbym wracać do spółki Skarbu Państwa w sytuacji, gdy krajem rządzi PiS w koalicji, to podziękuję – deklaruje Daniel Obajtek, europoseł i były szef Orlenu. W rozmowie z XYZ mówi o życiu w europarlamencie, przyszłości przemysłu, swoim podejściu do OZE i węgla, inwestycjach Orlenu oraz powrocie do rosyjskich surowców.
– Jeśli Europa wróci do rosyjskiej ropy i gazu, to Orlen przestanie istnieć – ocenia Daniel Obajtek, były prezes Orlenu, a dziś europoseł z ramienia PiS. Fot. PAP/Piotr Nowak
Z tego artykułu dowiesz się…
- Jaki plan na obniżenie kosztów dla przemysłu ma Daniel Obajtek.
- Jak były prezes Orlenu odpowiada na zarzuty stawiane mu przez obecny zarząd koncernu.
- Co według Daniela Obajtka może doprowadzić Orlen do bankructwa.