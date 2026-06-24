Kategoria artykułu: Biznes
Orlen bez soli spożywczej. W tle konflikt gigantów, magazyn paliw i protest głodowy
Należąca do Orlenu spółka IKS Solino wydobywa solankę, ale nie może sprzedawać soli spożywczej wytworzonej z własnego surowca. Wszystko przez brak porozumienia z Qemetiką. Koncern Sebastiana Kulczyka sprzedaje niemieckiej spółce biznes solny. A Orlen polską sól może zastąpić… turecką.
24.06.2026, 05:32
IKS Solino w Inowrocławiu produkuje solankę i utrzymuje największy w kraju podziemny magazyn ropy naftowej i paliw. Fot. PAP/Tytus Żmijewski
Z tego artykułu dowiesz się…
- Dlaczego Grupa Orlen nie sprzedaje soli spożywczej z własnego surowca.
- Jakie plany ma niemiecki K+S wobec warzelni soli w Janikowie.
- Dlaczego krajowe aktywa solne są kluczowe dla bezpieczeństwa energetycznego Polski.