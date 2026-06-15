Dzieje się Ten wpis stanowi część relacji na żywo z 15.06.2026
NEWSROOM XYZ
15.06.2026 14:14

Bloomberg: Powrót do normalności w cieśninie Ormuz może zająć miesiące

Mimo informacji o zawarciu wstępnej umowy o zakończeniu wojny między USA a Iranem i zapowiedzi otwarcia cieśniny Ormuz, powrót do normalności na tym strategicznym szlaku wodnym może zająć całe miesiące – podała w poniedziałek agencja Bloomberg, cytując opinie światowych analityków rynku.

Porozumienie, które zostało uzgodnione w nocy z niedzieli na poniedziałek, złagodzi ryzyko związane z dostawami i utrzymującą się presję na wzrost cen ropy, ale odbudowa zaufania wśród armatorów, ubezpieczycieli i rafinerii zajmie więcej czasu. Wielu nabywców już zaadaptowało się do zakłóceń, organizując alternatywne trasy i dostawy, co oznacza, że nie należy oczekiwać bezpośredniego przywrócenia handlu sprzed wojny.

– Rynek zazwyczaj traktuje ponowne otwarcie jako pstryknięcie przełącznikiem, ale w rzeczywistości to raczej proces – powiedział Haris Khurshid, dyrektor ds. inwestycji w chicagowskiej firmie Karobaar Capital LP.

– Fizyczne przepływy można szybko wznowić. Zaufania zazwyczaj nie – oświadczył.

Analityczka w Phillip Nova Pte Ltd., Priyanka Sachdeva, zauważyła, że choć przepływy ropy przez cieśninę Ormuz mogą stopniowo wracać do normy, to nie da się z dnia na dzień naprawić wyrządzonych szkód.

– Dotyczy to nie tylko wszelkich fizycznych zniszczeń infrastruktury, ale także obciążeń ekonomicznych – oceniła.

Zdaniem Bloomberga rozminowywanie cieśniny, wysokie koszty ubezpieczeń, tłok w portach oraz ryzyko geopolityczne mogą sprawić, że ceny paliw będą spadać wolniej, niż wynikałoby to z nagłówków prasowych. Tym bardziej że porozumienie między USA a Iranem „wydaje się być oparte na dość niepewnym gruncie” – oświadczył Chris Weston, analityk Pepperstone Group Ltd.

Zarówno firmy, jak i państwa importujące paliwa będą rozważać dodatkowe i alternatywne rozwiązania logistyczne.

– Będziemy świadkami długoterminowych zmian – powiedziała Bloombergowi Sara Vakhshouri, prezes i założycielka SVB Energy International.

Przed wojną, rozpoczętą 28 lutego atakami USA i Izraela na Iran, przez cieśninę Ormuz przepływała jedna piąta światowego eksportu ropy i gazu, głównie na rynek azjatycki i europejski. Iran zablokował cieśninę w pierwszych dniach marca, później – dla statków irańskich – zablokowały przepływ USA, które od tego czasu również skutecznie przeprowadziły przez cieśninę co najmniej kilka statków. Ruch w cieśninie jest jednak obecnie zaledwie ułamkiem tego, co można było obserwować jeszcze w lutym.

Czytaj także:

Źródło: PAP, XYZ

Irańska flaga na tle statku kargo nieopodal wyspy Larak w cieśninie Ormuz
W niedzielę mija sto dni od rozpoczęcia wojny między siłami USA i Izraela z Iranem. Od 8 kwietnia w wojnie obowiązuje chwiejny rozejm. Fot. Majid Saeedi/Getty Images
Może zainteresować Cię również
Kategorie artykułu: Biznes
Kto rządzi w lodowej Polsce? Rynek ma wartość 5 mld zł, a gigant chce zdetronizować lidera
– W Polsce jesteśmy wśród liderów rynku. Mamy ambicję, żeby zostać numerem jeden. Myślę, że fakt, iż staliśmy się organizacją skoncentrowaną wyłącznie na kategorii lodów bardzo nam w tym pomoże –…
14.06.2026
Kategorie artykułu: Biznes Technologia
Elon Musk obiecuje AI na orbicie. Inwestorzy uwierzyli w kosmiczną wizję SpaceX
Centra danych AI wiążą się z hałasem, zużyciem wody oraz presją na ceny prądu. Coraz więcej firm technologicznych rozważa więc wysłanie infrastruktury obliczeniowej na orbitę. Jedną z nich jest…
13.06.2026
Kategorie artykułu: Biznes
Plan dla drugiej elektrowni jądrowej nabiera kształtów. Poszukiwani partnerzy finansowi
Ministerstwo Energii rozmawia z trzema potencjalnymi dostawcami reaktora dla drugiej elektrowni jądrowej w Polsce. Jednocześnie szuka partnerów, którzy pomogą sfinansować ten gigantyczny projekt. W…
12.06.2026
Kategorie artykułu: Biznes Technologia
Tańszy kosmos i nowe rynki. Co szykuje dla świata SpaceX?
SpaceX nie tylko zrewolucjonizował rynek wynoszenia satelitów, ale także przyspieszył rozwój całego sektora kosmicznego. Zdaniem ekspertów publikacja prospektu emisyjnego spółki daje unikalny wgląd w…
14.06.2026
Kategorie artykułu: Społeczeństwo Świat
Dwa światy młodych pracowników. Coraz więcej „odpoczywających”
Setki tysięcy młodych Koreanek i Koreańczyków, którzy powinni wchodzić na rynek pracy zdecydowały, że się z niego wycofają. Przyczyny są głębsze niż lenistwo: to efekt strukturalnego zamknięcia drzwi…
14.06.2026
Kategorie artykułu: Społeczeństwo Świat
Polski ksiądz miał zatańczyć w czeskim „Tańcu z gwiazdami”. Zbigniew Czendlik od lat promuje nas w Czechach (WYWIAD)
„Jestem dumny z Polski, widzę, jak z zazdrością Czesi patrzą na zmiany, które w Polsce zaszły. Dzisiaj Polska jest dużo bardziej nowoczesna niż Czechy” - tłumaczy ks. Zbigniew Czendlik. Polski…
13.06.2026