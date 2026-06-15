Tauron będzie miał nowego wiceprezesa. Zostanie nim Łukasz Czopik

Rada nadzorcza Tauronu powołała z dniem 1 lipca Łukasza Czopika w skład zarządu. Powierzono mu funkcję wiceprezesa ds. zgodności i ciągłości działania operacyjnego.

Łukasz Czopik aktualnie jest przewodniczącym rady nadzorczej Jastrzębskiej Spółki Węglowej (JSW) oraz Funduszu Transformacji Województwa Śląskiego.

Menedżer w latach 2004–2008 kierował referatem nadzoru właścicielskiego w Urzędzie Miejskim w Jaworznie. Był tam również naczelnikiem biura nadzoru właścicielskiego. Równolegle w okresie 2005–2009 był zatrudniony w Hucie Baildon, gdzie pełnił funkcję audytora wewnętrznego oraz dyrektora biura zarządu.

Od 2008 do 2016 r. pracował w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Śląskiego jako dyrektor generalny urzędu, sekretarz województwa oraz dyrektor wydziału zamówień publicznych i nadzoru właścicielskiego.

W latach 2013–2019 oraz 2024–2026 był prezesem Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów w Katowicach. Od 2019 do 2022 r. pracował jako dyrektor zarządzający, wiceprezes ds. finansowych klubu sportowego GKS GieKSa Katowice. W latach 2022–2024 z kolei pełnił funkcję wicemarszałka województwa śląskiego.