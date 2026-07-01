Kategorie artykułu: Biznes Technologia
Naukowiec przekuł odkrycie noblisty w biznes. Opracowuje lek na nieuleczalną chorobę kotów
Prowadzić badania o globalnym potencjale i wykorzystać wyniki – tym od trzech dekad kieruje się prof. Marcin Majka. W Polsce było o to przez lata trudno, ale w jego startup Vet Cell Tech uwierzyło już liczne grono inwestorów. W świecie nauki osiągnął wiele, a jako przedsiębiorca ma równie duże ambicje.
01.07.2026, 05:50
Startup Vet Cell Tech założyły osoby o komplementarnym doświadczeniu w nauce, biznesie i praktyce lekarskiej (od lewej): Marcin Liwoch, Konrad Szczukiewicz, prof. Marcin Majka oraz dr Piotr Sznelewski. Fot. materiały prasowe/Vet Cell Tech
Z tego artykułu dowiesz się…
- Jaką drogę prof. Marcin Majka przeszedł jako naukowiec i dlaczego trafił do biznesu.
- Na czym oparł założenie Vet Cell Techu i jaki inny startup założył w międzyczasie ze wspólnikami.
- Do jakiego etapu spółka doszła z dotychczasowym kapitałem od inwestorów i z grantów oraz jakie ma dalsze plany.