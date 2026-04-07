LuxVet przejmuje AMVET. Fuzja na rynku weterynaryjnym

LuxVet przejmuje dwa centra weterynaryjne AMVET w Gdańsku i w Krakowie. Sieć tłumaczy, że te akwizycje to realizacja strategii konsolidacji na rynku usług zwierzęcych w Polsce.

– Integracja AMVET z Grupą LuxVet to krok milowy w realizacji naszej strategii wzrostu i konsolidacji rynku weterynaryjnego w Europie Środkowo-Wschodniej. Transakcja wzmacnia nasze kompetencje w obszarze wysokospecjalistycznej diagnostyki oraz medycyny referencyjnej, jednocześnie zwiększając skalę działalności i potencjał dalszej konsolidacji rynku. Widzimy znaczące synergie operacyjne, kliniczne i inwestycyjne, które pozwolą nam przyspieszyć rozwój usług o najwyższym poziomie specjalizacji w całej Grupie oraz zwiększyć dostępność nowoczesnej opieki weterynaryjnej dla naszych klientów w całym kraju. Konsekwentnie realizujemy strategię budowy wiodącej platformy weterynaryjnej w regionie, opartej na jakości medycznej i efektywności operacyjnej – mówi Piotr Zajączkowski, prezes LuxVet.

– Ta transakcja odzwierciedla kolejny etap strategii, w którym skupiamy się na konsolidacji największych i najlepszych placówek weterynaryjnych, a także istniejących sieci weterynaryjnych, co umacnia naszą pozycję niekwestionowanego lidera nie tylko w Polsce, ale również w tej części Europy – tłumaczy Paweł Kaoka, dyrektor działu M&A w Grupie LuxVet.

AMVET powstał w 2023 r. w ramach Grupy American Heart of Poland. To jeden z liderów prywatnych operatorów publicznych kontraktów w ramach NFZ w polskim systemie ochrony zdrowia. Od 2023 r. należy do Gruppo San Donato (GSD), czyli jednej z największych włoskich grup medycznych. Z kolei w 2024 r. dołączyła do niej Grupa Scanmed. AHP zatrudnia 9000 pracowników, zarządza też ponad 60 placówkami ochrony zdrowia, od szpitali po uzdrowiska.

LuxVet zaś to jedna z czołowych platform weterynaryjnych w naszym regionie Europy. Ma około 80 klinik. Od 2022 r. stara się przejmować placówki na tym rynku, by go skonsolidować.