07.04.2026 10:37

LuxVet przejmuje AMVET. Fuzja na rynku weterynaryjnym

LuxVet przejmuje dwa centra weterynaryjne AMVET w Gdańsku i w Krakowie. Sieć tłumaczy, że te akwizycje to realizacja strategii konsolidacji na rynku usług zwierzęcych w Polsce.

– Integracja AMVET z Grupą LuxVet to krok milowy w realizacji naszej strategii wzrostu i konsolidacji rynku weterynaryjnego w Europie Środkowo-Wschodniej. Transakcja wzmacnia nasze kompetencje w obszarze wysokospecjalistycznej diagnostyki oraz medycyny referencyjnej, jednocześnie zwiększając skalę działalności i potencjał dalszej konsolidacji rynku. Widzimy znaczące synergie operacyjne, kliniczne i inwestycyjne, które pozwolą nam przyspieszyć rozwój usług o najwyższym poziomie specjalizacji w całej Grupie oraz zwiększyć dostępność nowoczesnej opieki weterynaryjnej dla naszych klientów w całym kraju. Konsekwentnie realizujemy strategię budowy wiodącej platformy weterynaryjnej w regionie, opartej na jakości medycznej i efektywności operacyjnej – mówi Piotr Zajączkowski, prezes LuxVet.

– Ta transakcja odzwierciedla kolejny etap strategii, w którym skupiamy się na konsolidacji największych i najlepszych placówek weterynaryjnych, a także istniejących sieci weterynaryjnych, co umacnia naszą pozycję niekwestionowanego lidera nie tylko w Polsce, ale również w tej części Europy – tłumaczy Paweł Kaoka, dyrektor działu M&A w Grupie LuxVet.

AMVET powstał w 2023 r. w ramach Grupy American Heart of Poland. To jeden z liderów prywatnych operatorów publicznych kontraktów w ramach NFZ w polskim systemie ochrony zdrowia. Od 2023 r. należy do Gruppo San Donato (GSD), czyli jednej z największych włoskich grup medycznych. Z kolei w 2024 r. dołączyła do niej Grupa Scanmed. AHP zatrudnia 9000 pracowników, zarządza też ponad 60 placówkami ochrony zdrowia, od szpitali po uzdrowiska.

LuxVet zaś to jedna z czołowych platform weterynaryjnych w naszym regionie Europy. Ma około 80 klinik. Od 2022 r. stara się przejmować placówki na tym rynku, by go skonsolidować.

McCormick przejmuje dział żywnościowy Unilever
Weterynarz badająca kota
LuxVet przejmuje przychodnie AMVET. Fot. Getty Images
Kategorie artykułu: Kultura
Nie epilog, lecz proces. O starości na współczesnej scenie
Starość weszła do teatru niepostrzeżenie. Tak jak wchodzi w życie. Niemniej nagle okazała się tematem nie do ominięcia. Ale kto spodziewa się tylko tragedii i dramatów, niech lepiej złapie się fotela. Nic nie jest tu tak oczywiste, jak się wydaje.
06.04.2026
Kategorie artykułu: Biznes
Freenow pod skrzydłami Lyft. Rozpocznie w Europie pilotażowy program autonomicznych taksówek
Freenow przygotowuje się na pełną integrację z amerykańskim graczem – firmą Lyft. Przejęcie, do którego doszło w ubiegłym roku, otwiera przed firmą taksówkarską nowe perspektywy – z amerykańskim właścicielem chcą rozpocząć program pilotażowy dla autonomicznych taksówek w dwóch państwach Europy. Zdaniem eksperta dla Polski może być to jednak perspektywa zbyt odległa.
07.04.2026
Kategorie artykułu: Analizy
Pieniądze dzieci nie dają, ale pomagają je wychować. Analiza 10 lat programu 500/800 plus
Program 500/800 plus kosztował ponad 400 mld zł i wyraźnie ograniczył ubóstwo wśród dzieci, ale nie zwiększył trwale dzietności. W efekcie tylko częściowo spełnił swoje cele, a jego wysoki koszt rodzi pytania o zasadność obecnej formuły. 10 lat programu 500/800 plus: ponad 400 mld zł kosztów, wyraźny spadek ubóstwa dzieci, ale brak trwałego wpływu na dzietność. Czy potrzebna jest reforma świadczenia?
07.04.2026
Kategorie artykułu: Polityka Świat
Jakie będą Węgry, jeśli wygra opozycja? Program odnowy gospodarczej, zbliżenie z Unią, a co z Ukrainą?
Końcówka kampanii wyborczej na Węgrzech nabiera tempa. Wyścig o głosy wyborców najpewniej rozstrzygnie się minimalną różnicą. Ewentualna wygrana Pétera Magyara może oznaczać istotne zmiany nie tylko w kraju, lecz także w relacjach z Unią Europejską. Sprawdzamy, jak wygląda scenariusz Węgier po ewentualnym zwycięstwie opozycji.
05.04.2026
Kategorie artykułu: Biznes
Polska liderem leasingu w UE. MŚP coraz mocniej stawiają na ten model
Polski rynek leasingu przeszedł w ciągu ostatnich trzech dekad ewolucję od niszowej działalności z początku lat 90. do roli jednego z głównych filarów wspierania inwestycji. Zgodnie z wynikami badania SAFE 2025, leasing jest uznawany za kluczowe źródło finansowania przez 63 proc. polskich MŚP, a 42 proc. firm z tego sektora korzysta z niego w sposób ciągły, co jest najwyższym wynikiem w całej Unii Europejskiej.
07.04.2026
Kategorie artykułu: Biznes Świat
Polskie firmy wchodzą do Nigerii. KUKE otwiera drzwi do miliardowych kontraktów
Polskie firmy mogą wziąć udział w jednych z największych projektów infrastrukturalnych w Nigerii. Dzięki zaangażowaniu Korporacji Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych (KUKE) i brytyjskiej UK Export Finance (UKEF) zabezpieczono finansowanie modernizacji portów w Lagos o wartości 1 mld dolarów. Równolegle Nigeria szuka partnerów do budowy sieci światłowodowej w ramach projektu BRIDGE, co otwiera kolejne możliwości dla polskiego biznesu.
07.04.2026