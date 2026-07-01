Kategoria artykułu: Technologia
Nie Ty, nie wyszukiwarka, tylko agent AI. Nowa era zakupów online
W 1982 roku film „Tron” był jednym z pierwszych kinowych obrazów, w którym widzowie zobaczyli świat programów komputerowych przedstawionych jako świadome i samodzielnie byty. Cztery dekady później na ekrany – ale nie kinowe – wchodzi agentic commerce, który na przestrzeni najbliższych 5-10 lat może zmienić zasady gry w e-commerce.
01.07.2026, 03:15
Już 53 proc. firm e-commerce wykorzystuje sztuczną inteligencję, a 70 proc. konsumentów oczekuje, że AI będzie wspierać ich podczas zakupów Fot. Getty Images
Z tego artykułu dowiesz się…
- Jak zmieni się rola konsumenta, gdy zakupy będą realizowane przez agentów AI działających w jego imieniu.
- Dlaczego marketing, SEO i sprzedaż będą musiały być projektowane zarówno dla ludzi, jak i algorytmów.
- Jak hiperpersonalizacja oraz AI Search Optimization (AISO) wpłyną na widoczność marek i skuteczność sprzedaży.