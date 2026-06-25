Kategoria artykułu: Technologia
Od SEO do GEO. Jak przygotować sklep internetowy na erę agentów AI
Przez lata projektanci sklepów internetowych kierowali się jedną zasadą: strona ma przekonać człowieka. Przyciągnąć wzrok, skrócić ścieżkę zakupową, wywołać emocje. Dziś coraz więcej danych wskazuje na to, że po drugiej stronie ekranu coraz częściej nie ma żadnego człowieka.
25.06.2026, 03:45
Czy GEO wyprze SEO? Fot. Getty Images
Z tego artykułu dowiesz się…
- Dlaczego rozwój agentów AI może całkowicie zmienić sposób, w jaki konsumenci wyszukują produkty i dokonują zakupów online.
- Czym różni się GEO (Generative Engine Optimization) od tradycyjnego SEO (Search Engine Optimization) i jak przygotować e-commerce na erę rekomendacji generowanych przez sztuczną inteligencję.
- Jakie treści, dane produktowe i działania marketingowe zwiększają szanse marki na pojawienie się w odpowiedziach modeli AI.