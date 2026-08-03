Kategoria artykułu: Biznes
Ceny mieszkań hamują. Koniec łatwej sprzedaży przeciętnego lokalu
W Warszawie po raz pierwszy od listopada ub. r. cena za 1 m kw. nowego mieszkania spadła, podaje RynekPierwotny.pl. To efekt wprowadzenia na rynek mieszkań, których cena była najniższa od trzech lat. W innych miastach było często odwrotnie. Deweloperzy liczą na poprawę sprzedaży, ale nie cen.
03.08.2026, 11:35
W czerwcu spadku sprzedaży spodziewało się 26,8 proc. badanych firm deweloperskich. W lipcu udział ten zmalał do 8,6 proc. Jednocześnie odsetek oczekujących wzrostu zwiększył się z 18,2 proc. do 34,4 proc. Fot. GettyImages
Z tego artykułu dowiesz się…
- Czy lipcowa stabilizacja cen mieszkań oznacza trwałe wyhamowanie rynku, czy jedynie efekt zmiany struktury dostępnej oferty.
- Jak rekordowo szeroka podaż i rosnąca liczba gotowych mieszkań zmieniają pozycję kupujących oraz strategię deweloperów.
- Dlaczego mimo zatrzymania wzrostów cen dostępność mieszkań nadal pozostaje ograniczona dla większości gospodarstw domowych.