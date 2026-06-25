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Kategorie artykułu: Biznes Newsy

Odbicie na GPW, Tauron liderem WIG20. Notowania 25 czerwca 2026 r.

Czwartkowa sesja przyniosła odbicie na warszawskiej giełdzie po spadkach notowanych w środę. Indeks WIG20 zamknął dzień na plusie, a w ciągu sesji spadł kurs tylko dwóch spółek objętych indeksem. Do liderów wzrostów należały spółki energetyczne i odzieżowe.

Martyna Maciuch - autor artykułu - profil
25.06.2026, 18:34
Wejście do budynku Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie
Większość głównych indeksów warszawskiej giełdy wzrosła w czwartek na zamknięciu. Zniżkował sWIG80. W dół pociągnęły go m.in. akcje Enter Air. Fot. Mateusz Wlodarczyk/NurPhoto via Getty Images

Z tego artykułu dowiesz się…

  1. Jak upłynęła sesja na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych w czwartek, 25 czerwca 2026 r.
  2. Które spółki WIG20 zanotowały najwyższy wzrost kurs, a które spadek.
  3. Jak notowania w USA oddziałują na rynki w Europie.
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W czwartek, 25 czerwca 2026 r. większość głównych indeksów Giełdy Papierów Wartościowych (GPW) w Warszawie zanotowała wzrosty. Wśród nich był WIG20, który wzrósł na zamknięciu o 1,26 proc. do 3598,4 pkt. Indeks WIG zwyżkował o 0,95 proc. do 135972,67 pkt. O 0,25 proc., do 9451,79 pkt. wzrósł mWIG40.

Indeks sWIG80 spadł na zamknięciu o 0,17 proc. do 30698,08 pkt. Najwyższy spadek kursu spośród spółek indeksu zanotował lotniczy przewoźnik czarterowy Enter Air. W środę po zamknięciu notowań spółka podała, że jej akcjonariusz ENTR Investments sprzedał w procesie przyspieszonej budowy księgi popytu akcje spółki stanowiące około 7,02 proc. kapitału w cenie 48 zł za sztukę. W czwartek na koniec sesji kurs spółki był o 7,43 proc. niższy niż na poprzednim zamknięciu i wynosił 49,80 zł za akcję.

WIG20 odbił po słabej środzie

Indeks WIG20 odrobił w czwartek sporą część spadków zanotowanych w środę. W górę poszły kursy większości spółek objętych indeksem. Obniżyły się jedynie notowania CD Projekt (o 1,15 proc.) oraz mBanku (o 0,54 proc.).

Pozostałe z polskich bluechipów poszły w górę. W czwartek od rana do najsilniejszych branż należały energetyka i segment odzieżowy. WIG Energia był najmocniejszym indeksem sektorowym i wzrósł o 4,75 proc. do 4315,2 pkt.

W WIG20 wzrósł kurs Tauronu – o 6,49 proc. do 9,316 zł za walor. Spółka zanotowała najmocniejszy wzrost w ramach indeksu. O 5,34 proc. wzrosła w czwartek wycena akcji PGE. Orlen zanotował wzrost o 2,57 proc.

W czwartek szefowie Tauronu, PGE, Orlenu i Enei podpisali w Gdańsku list intencyjny dotyczący zaangażowania w odbudowę ukraińskiej infrastruktury energetycznej.

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WIG Odzież poszedł w górę o 2,11 proc. do 11412,12 pkt. Jeśli chodzi o spółki odzieżowe z WIG20, najmocniej poszedł w górę kurs Pepco – o 5,79 proc. Akcje Modivo podrożały o 4,1 proc., a LPP – o 1,93 proc.

Odbicie w USA pomogło rynkom w Europie

Jak zwrócił uwagę w rozmowie z PAP Biznes Konrad Ryczko, makler i analityk DM BOŚ, GPW i inne europejskie giełdy reagowały w czwartek pozytywnie na zmianę nastrojów za oceanem.

– Wczoraj była podażowa sesja w Europie. Jednak w Stanach Zjednoczonych wyniki Microna i prognozy Qualcomm trochę ociepliły klimat wokół AI. W konsekwencji dzisiaj mamy lepsze sesje w Europie – powiedział Konrad Ryczko w trakcie notowań.

W środę Micron Technology opublikował wyniki finansowe za trzeci kwartał roku obrotowego. Przewyższyły szacunki analityków. Z kolei producent chipów Qualcomm ogłosił, że przychody z działalności innej niż telefony komórkowe w 2029 r. wyniosą 40 mld dolarów. To prawie 82 proc. więcej niż zakładała wcześniejsza prognoza.

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Jak wskazał analityk DM BOŚ, ostatnio można było odnieść wrażenie, że wśród inwestorów ponownie pojawiły się obawy o wielkość nakładów inwestycyjnych na AI i wyniki spółek technologicznych.

– Teraz, kiedy ktoś przyniesie jakieś lepsze wyniki, to nastroje trochę się uspokajają. Ale potem znów wracają obawy – wskazuje Konrad Ryczko.

Wakacje zwiastują spadek aktywności na rynku

Analityk wskazał także, że aktywność na rynku prawdopodobnie będzie słabła, ponieważ zbliząją się wakacje. Jak przypomniał, okres wakacyjny zwykle nie przynosi większych przełomów na giełdzie.

– Wydaje mi się, że będziemy w konsolidacji w zakresie ok. 3500–3700 pkt. na WIG20, czekając na to, co się wydarzy na rynkach bazowych – podsumował analityk DM BOŚ.

Źródło: PAP/XYZ

Główne wnioski

  1. Czwartek przyniósł odbicie na warszawskiej giełdzie. Główne indeksy zyskiwały, z wyjątkiem sWIG80. Spółką, która najmocniej ciągnęła ten indeks w dół, był Enter Air.
  2. Inwestorzy w Europie pozytywnie reagowali na informacje z USA. Informacje opublikowane przez spółki technologiczne Micron i Qualcomm poprawiły sentyment na amerykańskim rynku. Inwestorzy są uwrażliwieni na komunikaty związane z inwestycjami w AI.
  3. W obrębie WIG20 najmocniej w czwartek zyskiwały spółki z sektora odzieżowego oraz energetycznego. Liderem wzrostów był Tauron. Akcje koncernu poszły w górę o 6,49 proc.