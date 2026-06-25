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Odbicie na GPW, Tauron liderem WIG20. Notowania 25 czerwca 2026 r.
Czwartkowa sesja przyniosła odbicie na warszawskiej giełdzie po spadkach notowanych w środę. Indeks WIG20 zamknął dzień na plusie, a w ciągu sesji spadł kurs tylko dwóch spółek objętych indeksem. Do liderów wzrostów należały spółki energetyczne i odzieżowe.
Większość głównych indeksów warszawskiej giełdy wzrosła w czwartek na zamknięciu. Zniżkował sWIG80. W dół pociągnęły go m.in. akcje Enter Air. Fot. Mateusz Wlodarczyk/NurPhoto via Getty Images
Z tego artykułu dowiesz się…
- Jak upłynęła sesja na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych w czwartek, 25 czerwca 2026 r.
- Które spółki WIG20 zanotowały najwyższy wzrost kurs, a które spadek.
- Jak notowania w USA oddziałują na rynki w Europie.