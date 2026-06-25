Odbicie na GPW, Tauron liderem WIG20. Notowania 25 czerwca 2026 r.

W czwartek, 25 czerwca 2026 r. większość głównych indeksów Giełdy Papierów Wartościowych (GPW) w Warszawie zanotowała wzrosty. Wśród nich był WIG20, który wzrósł na zamknięciu o 1,26 proc. do 3598,4 pkt. Indeks WIG zwyżkował o 0,95 proc. do 135972,67 pkt. O 0,25 proc., do 9451,79 pkt. wzrósł mWIG40.

Indeks sWIG80 spadł na zamknięciu o 0,17 proc. do 30698,08 pkt. Najwyższy spadek kursu spośród spółek indeksu zanotował lotniczy przewoźnik czarterowy Enter Air. W środę po zamknięciu notowań spółka podała, że jej akcjonariusz ENTR Investments sprzedał w procesie przyspieszonej budowy księgi popytu akcje spółki stanowiące około 7,02 proc. kapitału w cenie 48 zł za sztukę. W czwartek na koniec sesji kurs spółki był o 7,43 proc. niższy niż na poprzednim zamknięciu i wynosił 49,80 zł za akcję.

WIG20 odbił po słabej środzie

Indeks WIG20 odrobił w czwartek sporą część spadków zanotowanych w środę. W górę poszły kursy większości spółek objętych indeksem. Obniżyły się jedynie notowania CD Projekt (o 1,15 proc.) oraz mBanku (o 0,54 proc.).

Pozostałe z polskich bluechipów poszły w górę. W czwartek od rana do najsilniejszych branż należały energetyka i segment odzieżowy. WIG Energia był najmocniejszym indeksem sektorowym i wzrósł o 4,75 proc. do 4315,2 pkt.

W WIG20 wzrósł kurs Tauronu – o 6,49 proc. do 9,316 zł za walor. Spółka zanotowała najmocniejszy wzrost w ramach indeksu. O 5,34 proc. wzrosła w czwartek wycena akcji PGE. Orlen zanotował wzrost o 2,57 proc.

W czwartek szefowie Tauronu, PGE, Orlenu i Enei podpisali w Gdańsku list intencyjny dotyczący zaangażowania w odbudowę ukraińskiej infrastruktury energetycznej.

WIG Odzież poszedł w górę o 2,11 proc. do 11412,12 pkt. Jeśli chodzi o spółki odzieżowe z WIG20, najmocniej poszedł w górę kurs Pepco – o 5,79 proc. Akcje Modivo podrożały o 4,1 proc., a LPP – o 1,93 proc.

Odbicie w USA pomogło rynkom w Europie

Jak zwrócił uwagę w rozmowie z PAP Biznes Konrad Ryczko, makler i analityk DM BOŚ, GPW i inne europejskie giełdy reagowały w czwartek pozytywnie na zmianę nastrojów za oceanem.

– Wczoraj była podażowa sesja w Europie. Jednak w Stanach Zjednoczonych wyniki Microna i prognozy Qualcomm trochę ociepliły klimat wokół AI. W konsekwencji dzisiaj mamy lepsze sesje w Europie – powiedział Konrad Ryczko w trakcie notowań.

W środę Micron Technology opublikował wyniki finansowe za trzeci kwartał roku obrotowego. Przewyższyły szacunki analityków. Z kolei producent chipów Qualcomm ogłosił, że przychody z działalności innej niż telefony komórkowe w 2029 r. wyniosą 40 mld dolarów. To prawie 82 proc. więcej niż zakładała wcześniejsza prognoza.

Jak wskazał analityk DM BOŚ, ostatnio można było odnieść wrażenie, że wśród inwestorów ponownie pojawiły się obawy o wielkość nakładów inwestycyjnych na AI i wyniki spółek technologicznych.

– Teraz, kiedy ktoś przyniesie jakieś lepsze wyniki, to nastroje trochę się uspokajają. Ale potem znów wracają obawy – wskazuje Konrad Ryczko.

Wakacje zwiastują spadek aktywności na rynku

Analityk wskazał także, że aktywność na rynku prawdopodobnie będzie słabła, ponieważ zbliząją się wakacje. Jak przypomniał, okres wakacyjny zwykle nie przynosi większych przełomów na giełdzie.

– Wydaje mi się, że będziemy w konsolidacji w zakresie ok. 3500–3700 pkt. na WIG20, czekając na to, co się wydarzy na rynkach bazowych – podsumował analityk DM BOŚ.

Źródło: PAP/XYZ