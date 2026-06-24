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NEWSROOM XYZ
24.06.2026 16:26

Qualcomm kupuje startup Modular.

Qualcomm zamierza wejść mocniej na rynek AI. Kupuje więc startup Modular, by ułatwić uruchamianie już wytrenowanych modeli AI. Wartość transakcji to około 4 mld dolarów.

Modular przygotowuje bowiem oprogramowanie, które pozwala uruchamiać różne modele AI na różnym sprzęcie, nie tylko na kartach Nvidii. Nic więc dziwnego, że Qualcomm, który nie tylko produkuje procesory do smartfonów czy laptopów, ale coraz bardziej stawia na AI, chce dać innym firmom wybór przy projektowaniu centrów danych.

„Wierzymy, że przyszłość należy do przyjaznych dla programistów, horyzontalnych platform, które mogą działać w zróżnicowanych środowiskach obliczeniowych i dają klientom realny wybór co do tego, jak i gdzie wdrażają AI" – powiedział w oświadczeniu prezes Qualcomma Cristiano Amon.

Transakcja ma zostać sfinalizowana w drugiej połowie 2026 r. Według Bloomberga i Reutersa jej wartość to prawie 4 mld dolarów.

Qualcomm mocno inwestuje w AI, korzystając z dużego popytu na nowe centra danych. Jednocześnie też firma chce wprowadzić na rynek wiele wearables opartych na AI, które mają odmienić sposób, w jaki będziemy korzystać ze smartfonów.

Szef Qualcomm: agenci AI zastąpią tradycyjne aplikacje
Na zdjęciu: Smartfon z logiem Qualcomm na ekranie
Qualcomm chce wejść na rynek centrów danych. Fot. Samuel Boivin/NurPhoto via Getty Images
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