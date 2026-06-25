Dzieje się Ten wpis stanowi część relacji na żywo z 25.06.2026
NEWSROOM XYZ
25.06.2026 17:44

Modivo przeznaczy cały zysk za ubiegły rok na kapitał zapasowy

Zwyczajne walne zgromadzenie Modivo zdecydowało w czwartek, że spółka nie wypłaci dywidendy za 2025 r.

Zysk za miniony rok obrotowy w całości zostanie przeznaczony na kapitał zapasowy – zdecydowano.

Zyk spółki za rok obrotowy rozpoczynający się 1 lutego 2025 r. i zakończony 31 stycznia 2026 r. wyniósł 48,3 mln zł – wskazano w uchwale zgromadzenia.

Walne zgromadzenie zdecydowało także o udzieleniu absolutorium członkom zarządu oraz rady nadzorczej spółki.

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Zdjęcie przedstawia logo Modivo
Zwyczajne walne zgromadzenie Modivo zdecydowało w czwartek, że spółka nie wypłaci dywidendy za 2025 r. Fot. materiały prasowe
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