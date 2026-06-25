25.06.2026 17:44
Modivo przeznaczy cały zysk za ubiegły rok na kapitał zapasowy
Zwyczajne walne zgromadzenie Modivo zdecydowało w czwartek, że spółka nie wypłaci dywidendy za 2025 r.
Zysk za miniony rok obrotowy w całości zostanie przeznaczony na kapitał zapasowy – zdecydowano.
Zyk spółki za rok obrotowy rozpoczynający się 1 lutego 2025 r. i zakończony 31 stycznia 2026 r. wyniósł 48,3 mln zł – wskazano w uchwale zgromadzenia.
Walne zgromadzenie zdecydowało także o udzieleniu absolutorium członkom zarządu oraz rady nadzorczej spółki.
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