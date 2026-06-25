Modivo przeznaczy cały zysk za ubiegły rok na kapitał zapasowy

Kategorie artykułu: Newsy Świat Ukraina szuka przełomu na froncie W piątym roku konfliktu Ukraina próbuje wyrwać się z wojny pozycyjnej, a Rosja coraz mocniej odczuwa skutki uderzeń w swoje zaplecze.

Kategorie artykułu: Biznes Polisa nie wystarczy. Jak zmiany klimatu zmieniają rynek ubezpieczeń Powódź z września 2024 roku uszkodziła ponad 6 tys. nieruchomości gospodarczych i wygenerowała ponad 2,1 mld zł szkód ubezpieczonych. To najdroższa katastrofa naturalna w Polsce od lat i sygnał, że…