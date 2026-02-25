Kategoria artykułu: Biznes
Portal DOM przegrał z prywatnymi serwisami. Czy warto wydawać 44 mln zł?
Budowa Portalu DOM, który miał ujawnić ceny mieszkań, wciąż trwa. Tymczasem prywatne podmioty w kilka dni od uwolnienia danych z Rejestru Cen Nieruchomości zaczęły publikować te dane.
25.02.2026, 05:50
Portal DOM ma kosztować minimum 44 mln zł. Fot. GettyImages
Z tego artykułu dowiesz się…
- Czy Portal DOM rzeczywiście usprawni dostęp do cen nieruchomości, czy okaże się kolejnym kosztownym projektem informatycznym państwa.
- Dlaczego prywatne serwisy były w stanie szybciej niż administracja opublikować ceny transakcyjne z Rejestru Cen Nieruchomości.
- Jak uwolnienie cen transakcyjnych zmieni transparentność rynku i dynamikę negocjacji między kupującymi a sprzedającymi.