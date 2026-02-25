Portal DOM przegrał z prywatnymi serwisami. Czy warto wydawać 44 mln zł?

Portal DOM ma kosztować minimum 44 mln zł. Na efekty jednak będziemy musieli poczekać jeszcze kilka miesięcy. Tymczasem kilka prywatnych serwisów w ciągu kilkunastu dni od uwolnienia danych z Rejestru Cen Nieruchomości (RCN) zaczęło publikować ceny transakcyjne mieszkań. Niektóre z nich wcześniej publikowały już ceny ofertowe. Pytanie – czy państwo potrafi efektywnie zarządzać informacją, którą samo uznało za kluczową dla rynku mieszkaniowego?

13 lutego 2026 r. weszły w życie przepisy uwalniające dostęp do cen transakcyjnych. To efekt działań przede wszystkim środowiska polityków Polski 2050 i Katarzyny Pełczyńskiej-Nałęcz. Szefowa resortu funduszy i polityki regionalnej wcześniej doprowadziła również do obowiązku publikowania cen przez deweloperów. Rynek zyskał więc realne narzędzie transparentności. Problem w tym, że państwowa infrastruktura informatyczna za tymi zmianami i oczekiwaniami sektora nie nadąża.



Rządowy serwis – według zapowiedzi – ma się stać centralnym repozytorium danych o cenach nieruchomości.

– Portal DOM jest obecnie opracowywany przez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny. Przejrzystą strukturę danych zapewni tworzenie tej bazy w oparciu na danych pochodzących bezpośrednio z aktów notarialnych oraz już posiadanych przez UFG danych z zakresu rynku deweloperskiego. Przyjęty model gwarantuje m.in. rozróżnienie rynku pierwotnego od wtórnego, możliwość powiązania ceny z datą zawarcia umowy deweloperskiej, a nie przeniesienia własności czy uwzględnianie bonifikat. Zgodnie z ustawą Portal DOM wystartuje 2 kwietnia 2027 r. – dowiadujemy się od biura prasowego Ministerstwa Rozwoju i Technologii, które odpowiada za projekt.

Funkcjonalności mają być jednak wdrażane etapami, a pełna operacyjność przewidywana za kilkanaście miesięcy. Tymczasem użytkownicy już dziś oczekują sprawnych, aktualnych i czytelnych danych.

Projekt, który rośnie szybciej niż jego użyteczność

Waldemar Izdebski, były Główny Geodeta Kraju i twórca Mojgeoportal.pl, nie pozostawia złudzeń co do sposobu prowadzenia takich przedsięwzięć.

Zamiast skupić się na szybkim, pragmatycznym rozwiązaniu, buduje się wielką konstrukcję, która ma uzasadnić wydawanie pieniędzy, a nie dostarczyć narzędzia obywatelom.



– Patrząc z boku, Portal DOM jest podręcznikowym przykładem tego, jak państwo potrafi zamienić dość prosty problem w wieloletni, drogi projekt. Z jednej strony słyszymy wielkie zapowiedzi, z drugiej – terminy się rozjeżdżają, a koszty rosną, zanim użytkownik zobaczy realną wartość. Rok 2027 brzmi efektownie. Ale jeśli trzymać się tempa pracy administracji i tego, jak wyglądają procesy wdrożeniowe, to bardziej realny jest rok 2028. I to jest właśnie sedno. Zamiast skupić się na szybkim, pragmatycznym rozwiązaniu, buduje się wielką konstrukcję, która ma uzasadnić wydawanie pieniędzy, a nie dostarczyć narzędzia obywatelom – mówi Waldemar Izdebski.

Problem nie tkwi jednak w technologii, lecz w logice zarządzania projektami publicznymi.

– Największym problemem takich projektów jak Portal DOM jest to, że pieniądze pojawiają się szybciej niż sensowny plan. Najgorsi są ludzie i instytucje, którzy dostają duże fundusze i dopiero potem zastanawiają się, co właściwie mają z nimi zrobić. Wtedy zaczyna się dokładanie kolejnych modułów, koncepcji i funkcjonalności, żeby projekt urósł do budżetu – a nie odwrotnie. I tak powstaje infrastruktura informatyczna – ma świetne slajdy, prezentacje i harmonogramy. Ale w praktyce latami nie rozwiązuje podstawowego problemu użytkownika: dostępu do aktualnych, uporządkowanych danych – podkreśla były główny geodeta kraju.

Uwolnienie cen z RCN było ruchem w stronę transparentności. Jednak sposób wdrażania zmian budzi wątpliwości.

– Wiemy, że ustawa wchodzi za trzy miesiące. I co ludzie robią przez trzy miesiące? Nic. Czekają. Vacatio legis nie jest czasem zawieszenia odpowiedzialności. To jest czas na przygotowanie wdrożenia: standardów, rozporządzeń, komunikacji do jednostek, testów systemów, integracji. Tymczasem często wygląda to tak, jakby administracja traktowała ten okres jako formalne oczekiwanie. Efekt jest przewidywalny: w dniu wejścia ustawy zaczyna się improwizacja, chaos interpretacyjny i gaszenie pożarów. To nie jest problem braku kompetencji technicznych – to jest problem kultury organizacyjnej – zaznacza Waldemar Izdebski.

Mikroportale szybsze niż mega państwo

W ciągu tygodnia od uwolnienia danych kilka prywatnych serwisów zaczęło publikować ceny transakcyjne. Jednym z nich jest portal Zametr.pl. Rodzi się więc pytanie, czy stworzenie centralnego, sprawnie działającego systemu danych o cenach nieruchomości to projekt rzeczywiście tak skomplikowany, że musi trwać latami i kosztować dziesiątki milionów złotych?

– Nie musi. My jako mały zespół już teraz publikujemy ceny transakcyjne mieszkań na podstawie danych z RCN. Kilka prywatnych serwisów zrobiło to niezależnie od siebie w ciągu tygodnia od uwolnienia danych. To chyba mówi samo za siebie – mówi Marcin Wolnik z portalu Zametr.pl.

Problemem nie jest więc technologia.

– Wszystko sprowadza się do organizacji i decyzyjności, nie do technologii. Mamy 385 niezależnych rejestrów bez jednolitego formatu i bez automatycznego przepływu danych. Gdyby ktoś podjął decyzję, że każdy powiat publikuje dane w jednym ustalonym formacie, najlepiej automatycznie po wpisie do rejestru, cały system mógłby działać sprawnie w ciągu miesięcy, nie lat – dodaje Marcin Wolnik.

Wszystko sprowadza się do organizacji i decyzyjności, nie do technologii.

Kluczowe są trzy rzeczy: standaryzacja formatu, obowiązek bieżącej publikacji i jeden punkt dostępu.



– Żadna z nich nie wymaga wielomilionowego systemu informatycznego. Wymaga decyzji i konsekwencji we wdrożeniu – podkreśla jeden z twórców serwisu Zametr.pl.

Serwis łączy dziś ceny ofertowe z realnymi cenami transakcyjnymi i rozwija narzędzia analityczne. W planach zespół ma objęcie danymi całej Polski.



Niestety od strony technicznej same dane mają sporo ograniczeń.



– Brakuje roku budowy, daty dotyczą przeniesienia własności, a nie momentu zakupu. Pamiętajmy, że na rynku pierwotnym może to dawać przesunięcie o rok czy dwa. Do tego zdarzają się literówki, błędnie wpisane wartości, skomplikowane transakcje spadkowe. Wszystko to trzeba przeprocesować, żeby użytkownik widział wiarygodne dane – mówi Marcin Wolnik.

Rozproszone dane, brak wspólnego standardu

Podobne doświadczenia ma serwis Deweloperuch.

– Obecnie największą barierą, na jaką natrafiamy, jest brak jednolitego dostępu do danych. Niektóre powiaty publikują dane na swoich stronach, inne wymagają wniosków, a jeszcze inne dostępów do specjalnych systemów – mówi przedstawiciel portalu.

Zespół wskazuje, że problemem jest rozproszenie, nie brak możliwości technicznych.

Jeśli chodzi o współpracę ze starostwami jesteśmy bardzo pozytywnie zaskoczeni.

– W naszej opinii administracja powinna działać w kierunku standaryzacji oraz integracji rejestrów. Dane do rejestru mogłyby lądować już bezpośrednio w momencie podpisywania aktu notarialnego. Jest to wolnorynkowy standard. Dostęp do tych informacji jest darmowy dla wszystkich stron transakcji – podkreśla przedstawiciel serwisu Deweloperuch.



Są jednak też i dobre strony całego procesu.



– Jesteśmy bardzo pozytywnie zaskoczeni współpracą ze starostwami. Sądziliśmy, że to będzie jedna z barier, ale życzliwość i zrozumienie przerosły nasze oczekiwania. Liczymy, że finalnie dane będą trafiać do jednego źródła danych, jakim jest portal dane.gov.pl. Dzięki temu każdy będzie miał do nich dostęp na równym poziomie. W żadnym wypadku nie chcemy być jedynym źródłem tych danych. Wolimy prześcigać się z konkurencją w rozwiązaniach – dodaje przedstawiciel portalu Deweloperuch.

Transparentność zmienia rynek

Uwolnienie cen ma realny wymiar rynkowy. Jest też bezsprzecznie koniecznością przede wszystkim z punktu widzenia poszukujących.

– Otwarcie dostępu do realnych cen transakcyjnych ostudzi oczekiwania sprzedających. Dane z aktów notarialnych wprowadzają twardy punkt odniesienia – pokazują cenę, po której dana nieruchomość została sprzedana. Ale nie po jakiej była oferowana – mówi Paweł Zarzycki, dyrektor operacyjny Viva Invest.

Jednocześnie same dane oczywiście nie rozwiążą wszystkich problemów sektora mieszkaniowego.

– Sam dostęp do cen nie oznacza, że każdy właściciel będzie umiał je właściwie zinterpretować. Często punktem odniesienia dla ceny ofertowej jest cena aktualnie najwyższej oferty w okolicy na rynku – dodaje Piotr Zarzycki.

Na pewno jednak rozmowy klientów z deweloperami będą bardziej konkretne.

– Czy to zmieni dynamikę negocjacji? Tak – będą mniej emocjonalne, a bardziej oparte na faktach. Czy skróci czas sprzedaży? Powinno. O ile dane zostaną odpowiednio wykorzystane na etapie ustalania ceny startowej – podkreśla dyrektor operacyjny Viva Invest.



Należy podkreślić, że ceny z transakcji to dopiero wstęp do ustalenia realnej ceny sprzedaży nieruchomości, a nie jej potwierdzenie.



– Wpływ na wartość lokalu ma wiele jego indywidualnych cech. To m.in. standard wykończenia, układ, funkcjonalność, lokalizacja w budynku, ekspozycja czy standard samego budynku. Ale także aktualne trendy na rynku czy przyjęta strategia sprzedażowa. Inną cenę ofertową będzie mieć lokal do sprzedaży w miesiąc, inną, gdy klient zakłada dłuższy okres sprzedaży – podkreśla Paweł Zarzycki.