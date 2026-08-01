Kategoria artykułu: Lifestyle
Harmonia Harmonia sezon 3 Odc. 5
Piecza współdzielona. Jak po rozwodzie stworzyć świat bezpieczny dla dzieci
Czym jest piecza współdzielona, czy jest dla każdego, jak ją wdrożyć krok po kroku. O tym mówi w najnowszym wideocaście Harmonia Honorata Janik-Skowrońska, prawniczka, adwokatka, współautorka raportu o pieczy współdzielonej i członkini fundacji Dobre Współrodzicielstwo.
01.08.2026, 04:00
Z tego artykułu dowiesz się…
- Czym jest piecza współdzielona.
- Czy piecza współdzielona to uniwersalne rozwiązanie po rozstaniu rodziców.
- Jak wdrożyć pieczę współdzieloną w życie krok po kroku.