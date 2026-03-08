Kategoria artykułu: Lifestyle
Piwo jest kobietą. Nauka, technologia i rzemiosło w jednym kuflu
Piwowarów w Polsce i na świecie nie brakuje. Znacznie trudniej znaleźć kobiety, które zajmują się warzeniem piwa zawodowo. Tymczasem ich liczba systematycznie rośnie – coraz więcej kobiet wchodzi do branży browarniczej, pracując zarówno przy tworzeniu receptur, jak i w laboratoriach czy działach kontroli jakości.
08.03.2026, 06:15
W polskich browarach kraftowych możemy spotkać kobiety, które warzą piwo. Fot. Getty Images
Z tego artykułu dowiesz się…
- Dlaczego kobiety fascynuje świat piwa.
- W których polskich browarach kobiety warzą piwo.
- W jaki sposób kobiety zachęcają inne kobiety do rozwijania piwnej pasji.