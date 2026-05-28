Z JSW dobrowolnie odeszło ponad 500 pracowników. Dostali duże odprawy

Jastrzębska Spółka Węglowa uruchomiła jednorazowe odprawy pieniężne w kwocie 170 tys. zł, jeden z przewidzianych ustawą górniczą instrumentów osłonowych dla odchodzących z pracy górników. Z pakietu dobrowolnych odejść skorzystało już 526 osób – podała spółka w informacji prasowej.

W piątek JSW podpisała z Ministerstwem Energii umowę dotacyjną, która pozwoliła na uruchomienie programu Jednorazowych Odpraw Pieniężnych (tzw. JOP-ów). W ciągu pierwszych kilku dni na dobrowolne odejście z pracy w zamian za odprawę zdecydowało 526 osób. W sumie z takiej opcji może skorzystać 1156 pracowników.

Program osłonowy, finansowany z budżetu państwa, przewiduje dla każdego pracownika jednorazową odprawę w wysokości 170 tys. zł. To element procesu transformacji sektora górnictwa węgla kamiennego, który będzie realizowany w latach 2026-31. Rozwiązania te przewiduje ustawa o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego.

Zgodnie z informacją JSW programem (JOP-y i urlopy górnicze) objętych zostanie w spółce 4248 pracowników, a jego szacunkowy koszt w tym roku wyniesie ok. 500 mln zł. Z programu dobrowolnych odejść mogą skorzystać wszyscy pracownicy JSW, którzy posiadają co najmniej trzyletni staż pracy oraz którym do uzyskania prawa do emerytury pozostał co najmniej rok.

Szacowany koszt programów osłonowych w całym polskim górnictwie węgla kamiennego dla budżetu państwa w tym roku to ok. 2 mld zł.

Źródło: XYZ, PAP