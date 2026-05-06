Raport: w kwietniu 2026 r. dodatnią stopę zwrotu wypracowało ponad 90 proc. funduszy

W kwietniu 2026 roku dodatnią stopę zwrotu wypracowało ponad 90 proc. analizowanych funduszy inwestycyjnych – podał w raporcie portal Analizy.pl. Jak wskazano, po marcowej korekcie poprawa była szeroka, choć najmocniej skorzystały strategie akcyjne, zwłaszcza z segmentów powiązanych z technologią, AI i półprzewodnikami.

Na czele zestawienia znalazły się strategie akcji globalnych rynków wschodzących, rozwiniętych, amerykańskich oraz azjatyckich bez Japonii.

Zwycięzcami kwietnia rynki wschodzące (EM)

„Na GPW kwiecień zakończył się solidnymi wzrostami, choć druga połowa miesiąca przyniosła schłodzenie nastrojów wobec największych spółek. Rynek długu przyniósł dodatnie, ale skromniejsze stopy zwrotu, bo kwietniowe odreagowanie obligacji zostało pod koniec miesiąca przyhamowane przez wzrost rentowności i obawy inflacyjne. Na drugim biegunie znalazły się metale szlachetne i spółki z tego sektora, które po wcześniejszym rajdzie złapały zadyszkę" – napisano.

Ostatecznie w całym miesiącu WIG wzrósł 5 proc., WIG20TR zwyżkował o 4,5 proc., a sWIG80 oraz mWIG40 w wersji dochodowej odpowiednio o 3,7 i 6,9 proc. W efekcie fundusze akcji polskich małych i średnich spółek zyskały średnio 6,4 proc., a fundusze akcji polskich uniwersalne 5,6 proc. Był to dobry miesiąc, ale słabszy niż w przypadku strategii zagranicznych, szczególnie z ekspozycją na USA, technologię i Azję. Od początku roku obie grupy są wyraźnie nad kreską: odpowiednio 9 proc. i 8 proc.

Jak podano, globalnie najmocniej w kwietniu wyróżniały się rynki wschodzące. MSCI Asia bez Japonii zyskał 16,3 proc., a szeroki MSCI Emerging Markets 14,7 proc.

„Wzrosty były skoncentrowane przede wszystkim na Tajwanie i Korei Południowej, czyli tam, gdzie najmocniej osadzony jest łańcuch dostaw dla półprzewodników wykorzystywanych w rozwiązaniach sztucznej inteligencji" – wskazano.

MSCI EM Asia odrobił całość strat związanych z wojenną przeceną i wyszedł powyżej wcześniejszych poziomów.

Na Wall Street kwiecień był jednym z najmocniejszych miesięcy od lat

Na Wall Street kwiecień był jednym z najmocniejszych miesięcy od lat. S&P 500 i Nasdaq ustanowiły nowe rekordy, zyskując odpowiednio 10 i 15 proc. Indeks spółek półprzewodnikowych Philadelphia Semiconductor wzrósł w tym czasie o blisko 40 proc.

„Pomógł mocny sezon wyników spółek technologicznych i finansowych, wyraźnie lepszy od oczekiwań. 84 proc. dotychczas raportujących firm przebiło konsensus. Zyski były też średnio o 29 proc. wyższe od prognoz" – napisano.

MSCI World zyskał w dolarze 9,6 proc., co było najlepszym miesięcznym wynikiem od listopada 2020 r. i wystarczyło do ustanowienia nowego rekordu. Z kolei japoński Topix wzrósł w kwietniu o 6,6 proc.

Źródło: PAP