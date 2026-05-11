11.05.2026 13:54

Ruszyły prace na morzu przy budowie farmy wiatrowej Baltica 2

Polska Grupa Energetyczna i duński koncern Ørsted zainstalowali pierwsze fundamenty dla morskiej farmy wiatrowej Baltica 2. Tym samym projekt wkroczył w kluczową fazę prac instalacyjnych na morzu. Inwestycja powstaje około 40 km od wybrzeża na wysokości Ustki. Jej koszt sięga niemal 30 mld zł.

Łącznie w ramach inwestycji zainstalowanych zostanie 111 monopali (fundamentów) – 107 pod turbiny wiatrowe oraz cztery pod morskie stacje energetyczne. Prace zakończą się w IV kw. 2026 r. Instalacja fundamentów obejmuje transport monopali z portu w Rønne, ich przeładunek na jednostki instalacyjne oraz osadzanie w dnie morskim. W operację zaangażowane są m.in. statki instalacyjne Svanen i Aeolus oraz flota statków wspierających. Za realizację kampanii instalacyjnej odpowiada firma Van Oord.

– Rozwój morskiej energetyki wiatrowej nabiera tempa i wkrótce ten sektor stanie się kluczowym elementem polskiego miksu energetycznego. W ostatnich latach wykonana została ciężka praca, by przygotować ten projekt i doprowadzić go do tego momentu – podkreślił Dariusz Lubera, prezes PGE.

Kolejnym krokiem będzie montaż stacji energetycznych oraz kabli eksportowych, które połączą farmę z krajowym systemem energetycznym. W kolejnych fazach realizacji projektu rozpocznie się instalacja kabli wewnętrznych oraz montaż turbin wiatrowych. Równolegle trwa budowa lądowej stacji energetycznej i infrastruktury przyłączeniowej w gminie Choczewo na Pomorzu.

Zgodnie z harmonogramem pierwsza energia z farmy Baltica 2 popłynie w pierwszej połowie 2027 r. Pełne uruchomienie komercyjne elektrowni planowane jest do końca 2027 r.

 To nie będzie pierwsza morska farma wiatrowa w Polsce, ale będzie największa. Morska energetyka wiatrowa to fundament bezpieczeństwa polskiej energetyki i naszej suwerenności. Pozwoli nam uniezależniać się od importowanych paliw kopalnych oraz będzie stabilnym źródłem czystej energii na dekady – dodała Paulina Hennig-Kloska, minister klimatu i środowiska.

Autorka: Barbara Oksińska

Nowa elektrownia w Polsce. Energa zaczęła budowę
Wiatraki na morzu
PGE i duński koncern Ørsted zainstalowali pierwsze fundamenty dla morskiej farmy wiatrowej Baltica 2.
Fot. Orsted, materiały prasowe
