Polacy ponarzekali i wracają z emigracji, Tajowie i Japończycy idą do urn

Podpisana pod koniec stycznia przez Unię Europejską i Indie umowa o wolnym handlu daje polskim przedsiębiorcom wiele nowych możliwości handlowych. Zawarte właśnie porozumienie oznacza bowiem cięcia ceł na liczne produkty przemysłowe, farmaceutyki i wiele innych towarów. To szansa dla polskich wytwórców, m.in. części samochodowych, sprzętu i maszyn górniczych.

– W tym momencie w Indiach obecnych jest ok. 40 polskich firm. Chodzi o takie przedsiębiorstwa, które mają tam biuro. Liczba eksporterów jest znacznie większa, choć trudno dokładnie ocenić, bo nie ma ogólnej bazy danych – mówi Tomasz Augustyniak.

Pomoc dla przedsiębiorców

Firmy, które nie są jeszcze obecne w Indiach, muszą się odpowiednio przygotować, aby wejść na rynek najludniejszego państwa świata. Oczekują w tym pomocy państwa.

– Potrzebna jest skoordynowana współpraca ze wsparciem rządu i ministerstw, agencji takich jak Agencja Rozwoju Przemysłu, Polska Agencja Inwestycji i Handlu oraz banków. Pomoc może być niezbędna nawet w bardzo banalnych, wydawałoby się, sprawach, jak zakładanie kont bankowych, ponieważ w Indiach dla nowo założonej firmy jest to w tym momencie niemal cudem. Bardzo brakuje współpracy między polskimi a indyjskimi instytucjami finansowymi – relacjonuje nasz korespondent.

Portret Polaka na emigracji

Zupełnie inne problemy mają polscy emigranci, których portret wyłania się z wyników opublikowanych niedawno badań przeprowadzonych w kanadyjskiej Nowej Szkocji. Polacy coraz chętniej wracają ostatnio do ojczyzny, ponieważ zmniejszyły się różnice płacowe między Polską a Kanadą i poprawiły się warunki życia nad Wisłą. Decyzja o końcu emigracji nie jest jednak łatwa, zwłaszcza że jako nacja mamy tendencję do narzekania. To marudzenie jest zresztą motywem, który dość często pojawia się w raporcie.

– Badania pokazują, że Polak na emigracji narzeka przez sześć lat. To chyba okres, w którym przyzwyczaja się do pewnych rzeczy w Kanadzie, uczy się jej – mówi Anna Lach.

Raport pokazuje też, co naszemu rodakowi podobało się za granicą i czego oczekuje po powrocie do Polski. Warto w tym kontekście wspomnieć np. o biurokracji, która w Nowej Szkocji jest mniejsza, czy o szkolnictwie przygotowującym dzieci do rozwiązywania problemów.

Bank Bezpieczeństwa i Obrony

O Kanadzie rozmawiamy w tym podcaście również dlatego, że powstaje tam nowy bank – Defence, Security and Resilience Bank. Jego siedzibą będzie prawdopodobnie Toronto.

– Rozmowy na temat utworzenia takiej instytucji kanadyjski minister finansów François-Philippe Chataigne prowadził z grupą – jak to bardzo enigmatycznie określono – ponad dziesięciu krajów, które mogą być zainteresowane udziałem w tej inicjatywie. Jest to prywatne przedsięwzięcie, w którym uczestniczą m.in. największy bank Kanady, Royal Bank of Canada, Commerzbank, ING czy JP Morgan Chase. Chcą się włączyć też np. Niemcy i Wielka Brytania. Na razie nic nie wiadomo o tym, by w tym gronie była Polska – mówi nasza korespondentka.

Wybory parlamentarne w monarchiach

W dwóch azjatyckich monarchiach odbywają się właśnie wybory parlamentarne. Chodzi o Tajlandię i Japonię.

– Tajowie i Tajki będą też przy tej okazji pytani, czy chcą zmiany konstytucji z 2017 r. Chodzi o ustawę zasadniczą, którą napisali generałowie po przeprowadzonym parę lat wcześniej przewrocie, w wyniku którego władzę przejęła wojskowa junta – opisuje Tomasz Augustyniak.

Konstytucyjne referendum może doprowadzić do zmniejszenia udziału generałów w rządzeniu krajem. Sondaże wskazują na przewagę zwolenników zmiany konstytucji – opowiada się za tym od 56 do prawie 70 proc. ankietowanych.

W przypadku drugiego z tych państw gra toczy się o wzmocnienie roli premier Sanae Takaichi i jej Partii Liberalno-Demokratycznej. Przedwyborcze sondaże dają jej zdecydowaną przewagę. Szefowa rządu w Tokio chce kontynuować zwiększone wydatki na obronność i prowadzić – być może „jastrzębią” – politykę wobec Chin, które naciskają gospodarczo na Japonię.

Słowackie problemy finansowe

– Chodzi o zadeklarowane zwiększenie do przyszłego roku wydatków na armię do 2 proc. PKB. Problemem jest również trwający impas dyplomatyczny między Japonią a Chinami. Jego pośrednim efektem jest spadek aż o 45 proc. liczby chińskich turystów, którzy w ubiegłym roku odwiedzili Japonię. To na pewno mocno uderzyło w tamtejszą gospodarkę – opowiada azjatycki korespondent.

Ponadto w tym podcaście opowiadamy o Słowacji i jej gospodarce, która rozwija się wolniej niż wcześniej. Efektem może być wzrost deficytu budżetowego i długu publicznego. Zdaniem ekonomistów za kilkanaście lat zadłużenie mogłoby przewyższyć wartość całej słowackiej ekonomii.