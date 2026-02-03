Kategorie artykułu: Biznes Polityka Świat
Państwa, miasta. Raport XYZ Sezon 1 Odc. 38
Polacy ponarzekali i wracają z emigracji, Tajowie i Japończycy idą do urn
Nowa umowa o wolnym handlu między UE a Indiami otwiera polskim firmom nowe możliwości. Nasi przedsiębiorcy, przygotowując się do wejścia na tamtejszy rynek, oczekują pomocy państwa. Polscy emigranci coraz chętniej wracają do ojczyzny. W Kanadzie przebadano, czego – nauczeni doświadczeniem zdobytym za granicą – oczekują po powrocie do Polski. W dwóch azjatyckich monarchiach obywatele wybierają parlamenty, a Słowacja stoi przed potężnym gospodarczym wyzwaniem.
Z tego odcinka dowiesz się…
- Jakie korzyści może dać polskim firmom nowa umowa o wolnym handlu między UE a Indiami.
- Czego polscy emigranci, którzy chcieliby powrócić do ojczyzny, oczekują na miejscu.
- Jakie wyzwania polityczne i gospodarcze stoją przed Tajlandią, Japonią oraz Słowacją.