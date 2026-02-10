Kategorie artykułu: Biznes Finanse osobiste
Polacy wciąż aktywni na hiszpańskim rynku nieruchomości. Jednak do gry z impetem wchodzi Oman
Hiszpania od kilku lat pozostaje najważniejszym kierunkiem zagranicznych inwestycji mieszkaniowych Polaków. Rok 2025 – naznaczony rekordowymi temperaturami, lokalnymi pożarami i rosnącą debatą o odporności klimatycznej – stał się jednak momentem refleksji. Nie doprowadził do odwrotu od Hiszpanii, ale zmienił sposób myślenia o zakupie nieruchomości.
10.02.2026, 05:15
– Polacy rzadziej kupują nieruchomości w Hiszpanii z myślą o szybkiej odsprzedaży, częściej patrzą na perspektywę 10-15 lat. Z kolei Oman jest rynkiem na wczesnym etapie rozwoju. Fot. Agnes Inversiones/Getty Images
Z tego artykułu dowiesz się…
- Dlaczego Hiszpania pozostaje kluczowym kierunkiem zagranicznych inwestycji mieszkaniowych Polaków mimo zmian klimatycznych, regulacyjnych i rosnących cen.
- Jak zmienia się profil i strategia polskich inwestorów na rynku nieruchomości w Hiszpanii – od zakupów emocjonalnych do długoterminowych decyzji kapitałowych.
- Z jakich powodów Oman zaczyna być postrzegany jako realna alternatywa inwestycyjna wobec Dubaju i w jakich segmentach ten potencjał jest największy.