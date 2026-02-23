Ukraina będzie potrzebowała 588 mld dolarów na odbudowę

W ciągu najbliższej dekady potrzeby finansowe na odbudowę Ukrainy szacowane są na 588 mld dolarów. Przed rokiem analogiczna kwota wynosiła o ponad 60 mld dolarów mniej.

Raport na temat wpływu wojny na gospodarkę i infrastrukturę przygotował Bank Światowy wspólnie z rządem Ukrainy, Komisją Europejską oraz ONZ. Ocena zniszczeń dokonanych przez Rosję w Ukrainie aktualizowana jest regularnie i prowadzona na podstawie międzynarodowego modelu. Opublikowany w poniedziałek dokument bierze pod uwagę okres od rozpoczęcia przez Rosję pełnowymiarowej wojny w Ukrainie 24 lutego 2022 r. do końca 2025 r.

Według szacunków zawartych w badaniu straty bezpośrednio spowodowane wojną wyniosły 195 mld dolarów. W porównaniu do końca 2024 r. kwota ta wzrosła o 19 mld dolarów.

Najbardziej dotkniętymi sektorami są mieszkalnictwo, transport i energetyka, szczególnie w regionach przyfrontowych i w największych miastach kraju. Autorzy raportu oszacowali, że na ostatni dzień 2025 r. łącznie 14 proc. budynków mieszkalnych w Ukrainie było uszkodzonych lub zniszczonych, co dotknęło trzy miliony gospodarstw domowych.

Przeczytaj również: Ukraina otworzyła swój sektor zbrojeniowy na eksport

W sektorze energetycznym, który jest narażony na wzmożone rosyjskie ataki, liczba uszkodzonych lub zniszczonych aktywów wzrosła o około 21 proc. w porównaniu z 2024 r. Obejmuje to infrastrukturę wytwarzania energii, przesyłu, dystrybucji i ciepłownictwa. W sektorze transportu potrzeby wzrosły o blisko jedną czwartą, co jest wynikiem nasilenia ataków na kolej i porty w 2025 r. W tym właśnie sektorze szacowane potrzeby na odbudowę są największe, bo w ciągu najbliższej dekady mają wynieść 96 mld dolarów.

Kolejny jest sektor energetyczny (prawie 91 mld dolarów), dalej sektor mieszkaniowy (prawie 90 mld dolarów), sektor handlu i przemysłu (ponad 63 mld dolarów) oraz sektor rolnictwa (ponad 55 mld dolarów). Koszty zarządzania zagrożeniem wybuchowym i usuwania gruzów mają wynieść prawie 28 mld dolarów.

Oszacowana kwota 588 mld dolarów miałaby być wydatkowana w ciągu dekady. Jednocześnie jest to suma trzykrotnie przewyższająca ukraiński PKB za 2025 r.

Źródło: XYZ/PAP