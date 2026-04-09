Polski sukces na zimowych igrzyskach, o którym dotąd nie słyszeliśmy. Na medal spisała się firma z branży AI
Firma Comfy AI Studio opracowała system, który podczas zimowej olimpiady we Włoszech śledził na bieżąco wszystkie transmisje, wychwytywał tzw. ciekawe momenty i przesyłał je na oficjalną stronę internetową igrzysk. – Oceniamy, że na taki sam efekt musiałoby pracować 65 analityków – mówi Łukasz Zmywaczyk, twórca Comfy AI Studio.
09.04.2026, 04:45
Zimowe Igrzyska Olimpijskie 2026. Pies wbiega na trasę podczas zawodów w biegach narciarskich. Fot. Terje Pedersen PAP/NTB
- W jaki sposób oprogramowanie firmy Comfy AI Studio identyfikowało tzw. ciekawe momenty w czasie olimpijskich zmagań we Włoszech. Która zmienna była kluczowa w tym procesie.
- Dlaczego wybór szkoły dla córek okazał się kluczowym wydarzeniem na drodze Łukasza Zmywaczyka do otworzenia własnej firmy.
- W jaki sposób firma Comfy AI Studio chce udoskonalić swoje oprogramowanie i dlaczego będzie wtedy użyteczne nie tylko podczas analizowania transmisji sportowych.