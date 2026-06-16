Brytyjski gigant wojskowy inwestuje w polski fundusz VC

BAE Systems, największa brytyjska firma obronna, zainwestuje 50 mln euro w fundusze venture capital wspierające europejskie start-upy z sektora defence-tech. Połowa tych środków trafi do pochodzącego z Polski funduszu Expeditions oraz Lakestar.

To kolejny etap programu Launchpad, który ma przyspieszyć rozwój technologii obronnych i ich komercyjne wdrożenie.

Pierwsze 25 mln euro trafi do dwóch funduszy zarządzanych przez Expeditions i Lakestar. Oba podmioty inwestują w założycieli firm oraz technologie, które mają dostarczać państwom europejskim i ich sojusznikom zdolności nowej generacji.

BAE inwestuje w fundusze

Nowe finansowanie jest drugim etapem programu Launchpad, niedawno uruchomionego przez BAE Systems. Jego celem jest przyspieszenie innowacji oraz ułatwienie przechodzenia technologii obronnych z etapu prototypu do praktycznego zastosowania.

Program ma wspierać zarówno start-upy na wczesnym etapie rozwoju, jak i projekty wydzielane z BAE Systems do niezależnych firm. Spółka chce w ten sposób przenosić część własnych technologii obronnych na rynki komercyjne. Jednocześnie zamierza pozyskiwać rozwiązania, które mogą wnieść nową wartość do sektora obronnego.

Dave Ewing, Head of Technology Commercialisation w BAE Systems, podkreślił, że firma od lat dostrzega potencjał założycieli młodych spółek technologicznych. Jak wskazał, najnowsze inwestycje pokazują, że BAE Systems traktuje wsparcie dla takich firm jako ważny element rozwoju technologii przyszłości.

Europa stawia na suwerenność technologiczną

Inwestycja wpisuje się w szerszy trend wzmacniania europejskich zdolności obronnych. W ocenie Klausa Hommelsa, założyciela i przewodniczącego Lakestar, Europa znalazła się w przełomowym momencie dla swojego bezpieczeństwa oraz suwerenności technologicznej.

Hommels zaznaczył, że wsparcie nowej generacji firm defence-tech ma kluczowe znaczenie dla tego procesu. Dodał, że udział BAE Systems łączy kapitał, wiedzę sektorową oraz dostęp do rynków. To ma przyspieszyć rozwój zdolności, których Europa potrzebuje w coraz bardziej złożonym środowisku bezpieczeństwa.

Podobnie ocenia to Mikołaj Firlej, współzałożyciel i general partner w Expeditions.

- Europejski defence-tech może wywołać najbardziej transformacyjną zmianę na naszym kontynencie od pokolenia, a Expeditions od lat inwestuje w oparciu o to przekonanie. Nie możemy już zakładać, że nasze bezpieczeństwo jest dane raz na zawsze - musimy je zbudować. Jego architektami będą założyciele firm wdrażający innowacyjne produkty na dużą skalę, w ciągu tygodni i miesięcy, a nie lat, czerpiąc z doświadczeń frontu. Jesteśmy wdzięczni za możliwość współpracy z BAE Systems w tym przedsięwzięciu. Nasze połączone siły, dysponujące większymi zasobami, będą inwestować z dyscypliną i pilnością, których wymaga nasze bezpieczeństwo - powiedział Mikołaj Firlej.

Expeditions rośnie w siłę

Przypomnijmy, w ubiegłym roku fundusz PFR Deep Tech zainwestował pierwsze pieniądze właśnie w Expeditions II stworzony przez Mikołaja Firleja i Stanisława Kastorego. Dzięki niemu do branży zaawansowanych technologii trafi łącznie 150 mln euro (około 645 mln zł), ale to dopiero początek większych inwestycji w sektor deep tech.

Fundusz Expeditions II miał pozyskać od inwestorów łącznie 150 mln euro (około 645 mln zł). Z tego 30 mln euro (około 130 mln zł) to środki publiczne pochodzące z funduszu PFR Deep Tech. Pozostałe pieniądze to wkład od inwestorów prywatnych.

Start-upy mają przyspieszyć wdrażanie technologii

BAE Systems chce, aby Launchpad odpowiadał na jedną z głównych barier w sektorze obronnym. Chodzi o trudność w przenoszeniu technologii poza etap prototypu. Program ma finansować projekty na wczesnym etapie rozwoju albo pomagać w tworzeniu niezależnych start-upów na bazie wybranych rozwiązań.

To podejście jest zgodne z priorytetami wskazywanymi w Europie, w tym w Wielkiej Brytanii. Brytyjska strategia przemysłowa dla sektora obronnego podkreśla potrzebę stałej innowacji w tempie odpowiadającym realiom wojennym. Wskazuje też na potrzebę większej liczby udanych spin-outów technologii rozwijanych w kraju.

BAE Systems zakłada, że Launchpad będzie wspierał także krajowe priorytety. Wśród nich są szybka inkubacja technologii, rozwój suwerennych zdolności oraz wzrost gospodarczy. Program ma również otwierać start-upom dostęp do klientów spoza sektora obronnego, między innymi z energetyki i zaawansowanej produkcji.

W kolejnych etapach Launchpad ma rozwijać się zgodnie z priorytetami biznesowymi BAE Systems. Spółka chce wspierać nowe start-upy oraz przyspieszać rozwój technologii, które mogą mieć znaczenie dla bezpieczeństwa Europy i jej sojuszników.