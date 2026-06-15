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NEWSROOM XYZ
15.06.2026 15:14

„Amerykański SAFE” rozszerzony. Polska dostała 4 mld dolarów gwarancji od USA

Polska otrzymała 4 mld dolarów gwarancji w ramach „amerykańskiego SAFE” – przekazał wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz. Chodzi o program Foreign Military Financing.

„Relacje polskiego rządu z prezydentem Trumpem i administracją USA są tak złe, że właśnie otrzymaliśmy 4 mld dolarów gwarancji” – ogłosił wicepremier i szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz.

W ten sposób program został rozszerzony dla Polski do 20 mld dolarów. Zapowiedział to w minionym tygodniu podsekretarz stanu USA Thomas DiNanno.

– Polska nie czeka na innych, żeby dbać o swoją przyszłość. Polska sama dba o swoją obronę, a Stany Zjednoczone z dumą współpracują z takim sojusznikiem, który bierze swoją odpowiedzialność w pełni na swoje barki i jest poważny – mówił.

Źródło: PAP, XYZ

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flagi polska i amerykańska na tle nieba
Program Foreign Military Financing został rozszerzony dla Polski do 20 mld dolarów.
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