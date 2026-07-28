Kategoria artykułu: Biznes
Producent transformatorów szykuje się na boom inwestycyjny w energetyce
Hitachi Energy rozbudowuje polskie moce produkcyjne urządzeń dla energetyki. Transformatory z łódzkiej fabryki trafiają m.in. do centrów danych w USA, a wkrótce zasilą też wiatraki na Bałtyku. – Mamy w planach kolejne inwestycje w Polsce – zapowiada Hubert Krukowski, wiceprezes Hitachi Energy Poland.
28.07.2026, 05:30
Hubert Krukowski, wiceprezes Hitachi Energy Poland. Fot. Materiały prasowe Hitachi Energy
Z tego artykułu dowiesz się…
- Jakie plany inwestycyjne ma Hitachi Energy w Polsce.
- Jak wygląda rynek transformatorów.
- Jak spółka ocenia ideę wzmacniania tzw. local contentu.