Przejęcie za 1,1 mld zł wzmacnia Polpharmę w Rumunii. Polska grupa chce być liderem regionu
Farmaceutyczne imperium Jerzego Staraka rośnie w Europie. Zakup jednego z kluczowych rumuńskich producentów leków wpisuje się w nową strategię lidera polskiego rynku. Największa transakcja w historii Polpharmy ma być początkiem przyspieszonej ekspansji w regionie.
21.07.2026, 12:55
Tamás Uri został w maju 2026 r. dyrektorem generalnym regionu CEE w Polpharmie. Dwa miesiące później grupa sfinalizowała przejęcie rumuńskiego giganta farmaceutycznego. Fot. materiały prasowe/Polpharma
Z tego artykułu dowiesz się…
- Co przesądziło o atrakcyjności Biofarmu dla Polpharmy.
- W jaki sposób największa transakcja polskiej grupy wpisuje się w jej nową strategię.
- Jaki Polpharma ma plan ekspansji w regionie oraz integracji przejętej firmy i lokalnych zespołów.