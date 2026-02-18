Kategoria artykułu: Biznes
Przewlekłość i nieprzewidywalność. Procedury hamują branżę nieruchomości
Przedstawiciele sektora nieruchomości od lat zwracają uwagę, że obok ograniczonej dostępności gruntów największym wyzwaniem dla całej branży są dziś procesy administracyjne. To one w praktyce wyznaczają tempo realizacji inwestycji, wpływają na koszty finansowania, a coraz częściej – na decyzje o wejściu lub wycofaniu się z danego rynku.
18.02.2026, 04:15
Wąskim gardłem pozostaje dziś etap planistyczny, czyli uchwalanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego albo ich zmiana. Fot. GettyImages
Z tego artykułu dowiesz się…
- Dlaczego procesy administracyjne stały się dziś kluczową barierą dla inwestycji mieszkaniowych i infrastrukturalnych w Polsce.
- W których etapach – planistycznym, środowiskowym czy uzgodnieniowym – powstają największe zatory i ryzyka inwestycyjne.
- Jakie konkretne zmiany organizacyjne i legislacyjne mogą realnie przyspieszyć procedury bez obniżania standardów jakości i bezpieczeństwa.