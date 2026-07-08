Kategoria artykułu: Biznes
PIP z nowymi mocami szykuje się na kontrole. „Nawet najlepsze umowy nie wystarczą”
8 lipca to przełomowa data na rynku pracy. W życie wchodzi reforma, która podzieliła społeczeństwo. Na łamach XYZ odpowiadamy na najważniejsze pytania. W jaki sposób PIP będzie wydawać decyzje, jak się od nich odwołać i czy ta zmiana oznacza koniec „śmieciówek”?
08.07.2026, 05:30
Reforma PIP do dziś budzi kontrowersje, a oliwy do ognia dolewa fakt, że na tydzień przed jej wdrożeniem doszło do powołania nowego szefa PIP – Janusza Krasonia. Fot. PAP/Radek Pietruszka
Z tego artykułu dowiesz się…
- Co zmienia wejście w życie reformy Państwowej Inspekcji Pracy.
- Czy nowe przepisy ograniczą liczbę tzw. umów śmieciowych i co z osobami, które dobrowolnie wybrały kontrakt B2B.
- Jakie konsekwencje podatkowe i składkowe może nieść reforma PIP.