Dzieje się Ten wpis stanowi część relacji na żywo z 10.03.2026
NEWSROOM XYZ
10.03.2026 19:32

„Forbes”: Elon Musk najbogatszym człowiekiem świata

Elon Musk, akcjonariusz większościowy spółek Tesla, SpaceX, X oraz xAI zdecydowanie prowadzi wśród najbogatszych ludzi świata z majątkiem 839 mld dolarów – poinformował we wtorek amerykański magazyn „Forbes”.

Wartość majątku Muska wzrosła ponaddwukrotnie w ciągu zaledwie roku – w 2025 r. „Forbes” szacował go na 342 mld dol. – i jest ponadtrzykrotnie większa, niż majątki pozostałych dwóch bogaczy z pierwszej trójki: współzałożycieli Google’a Larry’ego Page’a (257 mld) i Siergieja Brina (237 mld).

Według „Forbesa” na świecie jest obecnie 3428 miliarderów dolarowych – o 400 więcej niż rok wcześniej. Posiadają oni w sumie 20100 mld dol., wobec 16100 mld w 2025 r.

Wśród 15 najbogatszych ludzi świata są niemal sami Amerykanie i tylko dwóch Europejczyków: na 7. miejscu szef koncernu dóbr luksusowych LVMH Francuz Bernard Arnault wraz z rodziną oraz na 10. miejscu Hiszpan Amancio Ortega, założyciel firmy odzieżowej Zara. Ich majątki są warte - odpowiednio - 171 mld dol. i 148 mld dolarów.

Źródło: PAP

Elon Musk na Światowym Forum Ekonomicznym
Wartość majątku Muska wzrosła ponaddwukrotnie w ciągu zaledwie roku – w 2025 r. „Forbes” szacował go na 342 mld dol. Fot. Krisztian Bocsi/Bloomberg via Getty Images
Może zainteresować Cię również
Kategorie artykułu: Newsy Świat
„New York Times": Trump buduje międzynarodową koalicję przeciw kartelom
Prezydent Donald Trump ogłosił powstanie międzynarodowej koalicji mającej zwalczać kartele narkotykowe w Ameryce Łacińskiej i na Karaibach
08.03.2026
Kategorie artykułu: Biznes
Wizy: urzędnicy blokują eksport usług wart 32 mld zł. Ubyło 100 tys. miejsc pracy
Firmy, które świadczą usługi w UE, od czerwca ubiegłego roku nie mogą zatrudniać obcokrajowców z państw trzecich. Tak polski rząd „naprawił” nieszczelny system wizowy. Po raz pierwszy od wejścia Polski do UE w firmach ubyło pracowników, a niektóre się zamykają. Liczą na premiera.
10.03.2026
Kategorie artykułu: Biznes Newsy
Prezes Generali: Ludzie są gotowi płacić wyższą składkę za ubezpieczenie psa niż mieszkania (WYWIAD)
Zapłaciliśmy cenę za to, że jako pierwsi na rynku wprowadziliśmy ubezpieczenie psa. Dzisiaj ubezpieczenie jest już rentowne, a sprzedaż rośnie o 30 proc. Zaczynamy sprzedawać je w bankach spółdzielczych – ujawnia prezes Generali Polska Roger Hodgkiss. Rozmawiamy o irracjonalnej wojnie cenowej, utracie 40 proc. polis w trosce o rentowność portfela, o ludziach, których nie zastąpi AI oraz o zaległościach sektora względem banków.
09.03.2026
Kategorie artykułu: Newsy Technologia
Nowa era technologii w Gdańsku. Jak nadążyć za zmianami? Infoshare 2026
Coraz więcej organizacji wykorzystuje AI w codziennej działalności, jednak tylko nieliczne potrafią wdrożyć ją w całej strukturze biznesowej. Właśnie o tym, jak przekuć dynamiczny rozwój technologii w realną przewagę rynkową, będą rozmawiać przedsiębiorcy, inwestorzy i eksperci podczas konferencji Infoshare 2026 w Gdańsku.
10.03.2026
Kategorie artykułu: Biznes Finanse osobiste
Czego boją się polscy finansiści? Oto barometr nastrojów w branży inwestycyjnej
Marzenia o deregulacji, dążenie do cyfryzacji i walka z zagraniczną konkurencją to dominujące tematy w branży inwestycyjnej. Oczywiście w tle cały czas utrzymuje się sztuczna inteligencja i jej coraz większa rola w pracy finansistów. Nie bez znaczenia pozostaje też kwestia cyfrowych aktywów, wynika z raportu Accenture.
10.03.2026
Kategorie artykułu: fact-checking Społeczeństwo
Popularne mity o kobietach i mężczyznach w Polsce. Co pokazują dane?
Kobiecy szklany sufit, niewielka reprezentacja polityczna i dłuższe życie. A jaka prawda? Jak kobiety w Polsce wyglądają na tle cudzoziemek?
08.03.2026