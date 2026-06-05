Dzieje się Ten wpis stanowi część relacji na żywo z 05.06.2026
NEWSROOM XYZ
05.06.2026 09:48

SpaceX nie zamierza zmieniać ceny w IPO. Reuters: spółka trzyma się 135 dolarów za akcję

SpaceX poinformował banki uczestniczące w ofercie publicznej wartej 75 mld dolarów, że nie planuje zmiany ceny emisyjnej na poziomie 135 dolarów za akcję – podał Reuters, powołując się na nieoficjalne źródła.

Debiut giełdowy spółki Elona Muska ma być jednym z największych IPO w historii. Według rozmówców agencji popyt ze strony inwestorów jest bardzo duży, choć ostateczna decyzja dotycząca ceny może jeszcze ulec zmianie przed debiutem.

SpaceX przekazał bankom zaangażowanym w pierwszą ofertę publiczną, że pozostaje przy cenie 135 dolarów za akcję. Taki poziom spółka ujawniła w środę w zaktualizowanym prospekcie emisyjnym.

SpaceX szykuje ofertę wartą 75 mld dolarów

Według Reutersa decyzja spółki jest kolejnym sygnałem, że Elon Musk chce przeprowadzić największą ofertę publiczną na własnych warunkach. Taki ruch oznacza odejście od typowej praktyki Wall Street.

Zwykle emitenci i banki prowadzące ofertę zbierają opinie inwestorów podczas roadshow. Następnie, dzień przed debiutem giełdowym, ustalają finalną cenę akcji. W przypadku SpaceX spółka już teraz sygnalizuje, że nie chce zmieniać wskazanego poziomu.

Źródła Reutersa zastrzegły jednak, że decyzja może jeszcze zostać zmieniona przed planowanym wejściem akcji do obrotu. SpaceX nie odpowiedział od razu na prośbę agencji o komentarz.

Inwestorzy wykazują duże zainteresowanie ofertą

SpaceX rozpoczął spotkania z inwestorami w czwartek. Był to początek roadshow, czyli serii rozmów z potencjalnymi nabywcami akcji przed debiutem giełdowym.

Trzy osoby znające przebieg spotkań powiedziały Reutersowi, że popyt na akcje jest wyjątkowo silny. Analitycy pracujący przy ofercie mieli odbierać nawet 20 telefonów dziennie od inwestorów. Według jednego ze źródeł przy atrakcyjnych ofertach publicznych zwykle jest to od 10 do 15 rozmów dziennie.

Debiut SpaceX planowany na 12 czerwca

Z informacji Reutersa wynika, że debiut giełdowy SpaceX jest oczekiwany w piątek 12 czerwca. Spółka ma wejść na rynek pod symbolem SPCX.

Źródło: Reuters

migracje Elon Musk
Elon Musk, twórca i prezes SpaceX. Fot. Beata Zawrzel/NurPhoto via Getty Images
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