Dzieje się Ten wpis stanowi część relacji na żywo z 20.05.2026
NEWSROOM XYZ
20.05.2026 16:31

Bezos wbija szpilę w plany kosmicznych centrów danych Muska: są trochę zbyt ambitne

Jeff Bezos zabrał głos ws. podboju kosmosu i przy okazji wbił szpilę Elonowi Muskowi. Uznał, że centra danych na orbicie to dobry pomysł, jednak plany właściciela SpaceX są „zbyt ambitne”.

W rozmowie z CNBC twórca Amazona studzi entuzjazm przed giełdowym debiutem SpaceX Elona Muska. Jego zdaniem nie powinno się słuchać ludzi, którzy mówią o tym, że w ciągu 2-3 lat powstaną orbitalne centra danych. – To zbyt ambitne założenia czasowe – mówi miliarder.

Jak tłumaczy, kluczową barierą jest energia, której kosmiczne centra danych będą potrzebować. Do tego dochodzą ceny chipów, które wytrzymają pracę w kosmosie, oraz koszty wynoszenia satelitów na orbitę.

Firmy kosmiczne chcą teraz na wyścigi budować orbitalne centra danych po chińskim eksperymencie, który pokazał, że takie instalacje działają. Zdaniem zwolenników takich pomysłów orbitalne centra mogą korzystać z praktycznie nieograniczonej energii słonecznej, a do tego rozwiązałyby problem braku miejsca na Ziemi. Zwolennikiem takiego rozwiązania jest choćby Elon Musk, który zdradził, że celem połączenia SpaceX ze startupem xAI jest właśnie budowa takich instalacji.

Jeff Bezos także inwestuje w podobny projekt. W marcu jego firma Blue Origin zgłosiła do Federalnej Komisji Łączności plany „Projektu Wschód Słońca”, czyli wyniesienia na niską orbitę 51,6 tys. satelitów tworzących centra danych. Pierwsze konstelacje miałyby trafić w przestrzeń okołoziemską już pod koniec 2027 r.

Jednocześnie Bezos stwierdził, że nowa strategia jego kosmicznej firmy zakłada przeniesienie części przemysłu z Ziemi na Księżyc. Chce tam m.in. budować panele słoneczne. Tłumaczy bowiem, że łatwiej będzie je wynosić w przestrzeń kosmiczną z powodu niższej grawitacji.

Dlatego też Blue Origin pracuje zarówno z NASA, jak i z rządem USA nad planami budowy stałej bazy na Księżycu. – Ostrzegam ludzi, którzy myślą, że to science fiction, by nas pochopnie nie oceniali. Nasze plany się realizują. I to szybciej, niż ludziom się wydaje – podsumował.

Chiński model AI trafił na orbitę Ziemi. Czy polskie firmy są gotowe na nowy wyścig kosmiczny?
Jeff Bezos, miliarder i były CEO Amazona
Jeff Bezos opowiada o swoich ambitnych planach podboju kosmosu. Fot. Eva Marie Uzcategui/Bloomberg via Getty Images
Może zainteresować Cię również
Kategorie artykułu: Biznes Społeczeństwo Świat Technologia
Samsung przed historycznym strajkiem. Ceny elektroniki mogą wzrosnąć
Związkowcy w Samsung Electronics grożą największym strajkiem w historii firmy. Spór o udział pracowników w zyskach może uderzyć nie tylko w koreański koncern, ale też w globalny rynek czipów,…
20.05.2026
Kategorie artykułu: Polityka
Polska potrzebna Węgrom. Na co liczy Péter Magyar?
Nie bez powodu Polska jest pierwszym krajem, który Péter Magyar odwiedza jako premier Węgier. Nowy szef węgierskiego rządu liczy nie tylko na wymianę doświadczeń.
19.05.2026
Kategorie artykułu: Biznes Newsy
Najszybszy wzrost na rynku i podwojony zysk. Vienna Life zbliża się do podium
Ubezpieczenia inwestycyjne tracą na znaczeniu, a Polacy szukają realnego zabezpieczenia na wypadek choroby czy wypadku. Vienna Life pod okiem Tomasza Borowskiego wykorzystuje ten trend i szykuje…
20.05.2026
Kategorie artykułu: Biznes Newsy
Świetny dzień Modivo, WIG20 poszedł w górę po piątkowych stratach. Notowania GPW z 18 maja 2026 r.
WIG20 po piątkowych spadkach dziś wyszedł na plus. Razem z nim w górę poszły także WIG i mWIG40. Jedynie sWIG80 zanotował minimalny spadek.
18.05.2026
Kategorie artykułu: Polityka
KO ma problem przed wyborami. Obietnice mogą wrócić ze zdwojoną siłą
Brak wielkich reform, niezrealizowane obietnice i prezydenckie weto mogą stać się dla rządu coraz większym obciążeniem. Przed wyborami w 2027 r. Koalicja Obywatelska będzie musiała odpowiedzieć nie…
20.05.2026
Kategorie artykułu: Analizy
Ekspansja chińskich towarów spowolniła. Najważniejsze zjawiska w polskim handlu zagranicznym
Dane GUS za I kw. 2026 r. pokazują, jak chiński import, konflikt na Bliskim Wschodzie i cła Trumpa kształtują polski handel zagraniczny. Sprawdź najważniejsze liczby i trendy.
18.05.2026