Kategorie artykułu: Kampus XYZ Społeczeństwo
Rektor UPP: Zatrzymanie młodej kadry to inwestycja ważniejsza niż laboratorium (WYWIAD)
– Standard uniwersytetu, który znamy od setek lat, przestaje wystarczać. Ale kierunki naszych studiów to jedne z najbardziej perspektywicznych wyborów. Absolwentów rynek wyłapuje błyskawicznie – przekonuje prof. Krzysztof Szoszkiewicz, rektor Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.
08.07.2026, 05:00
Studenci, którzy wybierają rolnictwo, ogrodnictwo czy technologię drewna, już w połowie studiów wiedzą, że czeka na nich bardzo dobra praca. Często od razu na stanowiskach eksperckich, a nawet kierowniczych. Regionalna gospodarka bardzo o tych ludzi zabiega – mówi rektor UPP prof. Krzysztof Szoszkiewicz. Fot. UPP
Z tego artykułu dowiesz się…
- Jakie kierunki studiów na uniwersytecie przyrodniczym gwarantują dobrą pracę i płacę.
- Co konkretnie wnoszą do gospodarki i rozwoju nauki projekty realizowane na uczelniach przyrodniczych i rolniczych.
- Dlaczego rektor UPP pozytywnie ocenia plany Ministerstwa Nauki, by zwiększyć znaczenie sprzedaży uczelnianych patentów do biznesu.