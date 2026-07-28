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28.07.2026 07:25

Mateusz Morawiecki zrezygnuje z przewodniczenia partii Europejskich Konserwatystów i Reformatorów. „Trzeba zachować się honorowo”

Mateusz Morawiecki zapowiedział rezygnację z funkcji przewodniczącego partii Europejskich Konserwatystów i Reformatorów. „Warto zachować się honorowo” – tłumaczył. Zastrzegł jednak, że może zmienić decyzję, jeśli zostanie o to poproszony.

Mateusz Morawiecki zapewnia, że jego stronnictwo ma trzech europosłów. Fot. PAP/Tomasz Gzell

Jestem szefem partii Europejskich Konserwatystów i Reformatorów. Zamierzam złożyć rezygnację [...] chyba że zostanę poproszony o kontynuowanie. Wtedy rozważę, co dalej – powiedział Mateusz Morawiecki w Kanale Zero.

Tłumaczył, że przewodniczący EKR to funkcja „przypisana do drugiej największej partii”. Tą partią jest Prawo i Sprawiedliwość. Tymczasem Mateusz Morawiecki po odmowie rozwiązania stowarzyszenia „Rozwój Plus” ma zostać we wtorek wyrzucony z PiS wraz z grupą wiernych mu parlamentarzystów. Według prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego jest ich „około 30”, a według byłego premiera – 40 posłów, jeden senator i trzech europosłów. Ta ostatnia trójka może stać się delegacją potencjalnego nowego ugrupowania Mateusza Morawieckiego w EKR.

– Nasza delegacja, jeśli taką założymy, na pewno nie będzie drugą największą, więc warto w takich sytuacjach zachować się honorowo – tłumaczył powody swojej rezygnacji były premier.

Morawiecki został wybrany na szefa Europejskich Konserwatystów i Reformatorów przez aklamację na początku stycznia 2025 r. Jego kandydaturę zgłosiła premier Włoch Giorgia Meloni.

EKR współtworzą europejskie partie polityczne o prawicowych poglądach. Chodzi o m.in. PiS, czeską Obywatelską Partię Demokratyczną czy Szwedzkich Demokratów. Partią partnerską EKR są amerykańscy Republikanie.

Źródło: PAP, XYZ

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