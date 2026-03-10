Kategoria artykułu: Biznes
Rząd i Polska 2050 chcą inaczej regulować najem krótkoterminowy. UE może mieć zastrzeżenia
Rynek najmu krótkoterminowego w Polsce wchodzi w fazę regulacji. Powstały dwa projekty: poselski i rządowy. Oba zmierzają do większej kontroli rynku, jednak różnią się podejściem do konstrukcji przepisów oraz zakresu ingerencji państwa i samorządów. Pojawiają się wątpliwości co do ich zgodności z prawem UE. A czasu pozostało niewiele.
10.03.2026, 04:30
Na uregulowanie najmu krótkoterminowego w Polsce pozostało coraz mniej czasu. Regulacja unijna zacznie obowiązywać w całej Unii Europejskiej 20 maja 2026 r. (fot. GettyImages)
Z tego artykułu dowiesz się…
- Jakie są główne różnice między projektem rządowym a projektem Polski 2050 dotyczącym najmu krótkoterminowego.
- Dlaczego część rozwiązań zaproponowanych przez Polskę 2050 budzi wątpliwości ekspertów prawnych i sejmowych.
- Jak nowe regulacje mogą wpłynąć na rynek najmu krótkoterminowego, inwestorów i ceny noclegów.