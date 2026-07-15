Kategoria artykułu: Biznes
Rządowe granty uruchomią 29 inwestycji za ponad 8 mld zł. Fabryki zbudują m.in. Ryanair, IKEA i Qemetica
To ostatni nabór grantów na starych zasadach. Firmy, które otrzymały rządowe wsparcie, stworzą 2,1 tys. miejsc pracy, ale podobne projekty w nowym programie mogłyby już nie dostać ani złotówki. Eksperci ostrzegają, że zaostrzenie kryteriów osłabi konkurencyjność Polski w walce o inwestorów.
15.07.2026, 04:45
28 firm planuje 29 inwestycji za 8,2 mld zł, dzięki którym powstanie 2185 miejsc pracy. Rząd „płaci” inwestorom 652 mln zł w gotówce. Fot. Adobe, Freepick
Z tego artykułu dowiesz się…
- Które firmy planują w Polsce inwestycje z rządowym wsparciem.
- Dlaczego w zmienionym programie większość z nich nie dostałaby pomocy.
- Które rządowe rozwiązania w projekcie programu krytykują eksperci.