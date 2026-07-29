Kategoria artykułu: Biznes
Sprawa Pyszne.pl to dopiero początek. 8 lipca pracownicy otrzymali kartę przetargową
Zarząd Pyszne.pl przyznaje, że własna flota stała się dla firmy „ograniczeniem” – szczególnie dlatego, że tworzą ją przede wszystkim zleceniobiorcy. Eksperci nie mają wątpliwości, że zwolnień i prób przenoszenia pracowników do firm zewnętrznych będzie coraz więcej. Podobnie jak kontroli Państwowej Inspekcji Pracy.
29.07.2026, 15:56
„Jeśli kurierzy Pyszne.pl rzeczywiście byli wyłącznie zleceniobiorcami, nie przysługują im – na podstawie samej ustawy o zwolnieniach grupowych – odprawy, obowiązkowe konsultacje ani inne gwarancje przewidziane dla pracowników etatowych”. Fot. Getty Images/PAP
Z tego artykułu dowiesz się…
- Jakie konsekwencje prawne może mieć dla Pyszne.pl kontrola Państwowej Inspekcji Pracy.
- Czy przejście od zatrudniania własnych kurierów do outsourcingu logistycznego rzeczywiście ogranicza odpowiedzialność firmy wobec osób wykonujących pracę.
- W jaki sposób reforma Państwowej Inspekcji Pracy oraz planowane wdrożenie dyrektywy platformowej mogą zmienić sposób oceny umów cywilnoprawnych i funkcjonowanie platform cyfrowych w Polsce.