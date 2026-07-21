PIP i ZUS kontrolują Pyszne.pl po zapowiedzianych zwolnieniach kurierów

Państwowa Inspekcja Pracy i Zakład Ubezpieczeń Społecznych rozpoczęły kontrole w Pyszne.pl po zapowiedzi zakończenia współpracy z 5 tys. kurierów zatrudnionych na umowach cywilnoprawnych.

Minister Agnieszka Dziemianowicz-Bąk podkreśliła, że ministerstwo, PIP i ZUS będą reagować na przypadki stosowania umów cywilnoprawnych tam, gdzie faktycznie występuje stosunek pracy. Jak zaznaczyła, dotyczy to zarówno platform internetowych, jak i współpracujących z nimi partnerów flotowych. Fot. Getty Images

Minister rodziny, pracy i polityki społecznej Agnieszka Dziemianowicz-Bąk zapowiada, że państwo będzie reagować na przypadki nieprawidłowego zatrudniania pracowników platformowych.

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Państwowa Inspekcja Pracy oraz Zakład Ubezpieczeń Społecznych rozpoczęły działania kontrolne wobec Takeaway Express Poland sp. z o.o., operatora Pyszne.pl, po tym jak spółka poinformowała o planowanym zakończeniu współpracy z około 5 tys. kurierów zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych. Według przekazanych informacji osobom tym zaproponowano dalszą współpracę za pośrednictwem tzw. partnerów flotowych. Związki zawodowe oceniają jednak, że taki model oznacza znacznie gorsze warunki pracy.

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Kontrole zostały zainicjowane na wniosek minister rodziny, pracy i polityki społecznej Agnieszki Dziemianowicz-Bąk, która zwróciła się do Głównego Inspektora Pracy o pilne zbadanie podstaw zatrudnienia kurierów. Jak wskazała, jeśli okaże się, że wykonywali oni pracę w warunkach właściwych dla stosunku pracy, zastosowanie mogą znaleźć przepisy ustawy o zwolnieniach grupowych, przewidujące m.in. obowiązek konsultacji zwolnień ze związkami zawodowymi oraz wypłaty odpraw.

Główny Inspektor Pracy Janusz Krasoń zapowiedział, że sama zapowiedź rozwiązania umów cywilnoprawnych nie wpłynie na przebieg kontroli. Jak podkreślił, tam, gdzie będzie to uzasadnione, PIP najpierw wyda polecenia przekształcenia umów cywilnoprawnych w umowy o pracę, a w razie ich niewykonania będzie wydawać decyzje administracyjne nakazujące takie przekształcenie. Dodał również, że rozwiązanie lub wygaśnięcie umowy w trakcie kontroli nie będzie przeszkodą do wydania decyzji stwierdzającej istnienie stosunku pracy.

Równolegle działania rozpoczął Zakład Ubezpieczeń Społecznych, który sprawdzi prawidłowość tytułów do ubezpieczeń społecznych osób świadczących pracę za pośrednictwem platformy. ZUS przypomina, że w przypadku stwierdzenia niezgodności między formalnym tytułem do ubezpieczeń a rzeczywistym charakterem wykonywanej pracy może ustalić właściwy tytuł ubezpieczeniowy. Choć nie oznacza to automatycznego ustalenia stosunku pracy, w razie wykrycia nieprawidłowości przedsiębiorca może zostać obciążony składkami nawet za pięć lat wstecz.

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Zakład wskazuje, że nie jest to pierwsza kontrola dotycząca pracy platformowej. W poprzednich postępowaniach kwestionowano m.in. model polegający na zawieraniu dodatkowych umów najmu pojazdów, w których wysokość rozliczeń była uzależniona od liczby przejechanych kilometrów i wykonanych kursów. Według ZUS rozwiązania te miały służyć obchodzeniu przepisów prawa, a sądy w takich sprawach dotychczas podzielały stanowisko Zakładu.

Minister Agnieszka Dziemianowicz-Bąk podkreśliła, że ministerstwo, PIP i ZUS będą reagować na przypadki stosowania umów cywilnoprawnych tam, gdzie faktycznie występuje stosunek pracy. Jak zaznaczyła, dotyczy to zarówno platform internetowych, jak i współpracujących z nimi partnerów flotowych. Celem działań ma być zapewnienie pracownikom skuteczniejszej ochrony przed nieuprawnionym zastępowaniem etatów innymi formami zatrudnienia.

Resort pracy równolegle przygotowuje projekt ustawy wdrażającej unijną dyrektywę dotyczącą poprawy warunków pracy za pośrednictwem platform cyfrowych. Zgodnie z harmonogramem wniosek o wpis projektu do wykazu prac legislacyjnych rządu ma zostać złożony do końca lipca. Minister wskazuje, że wcześniejsze wejście w życie reformy Państwowej Inspekcji Pracy, dającej inspektorom prawo do wydawania decyzji administracyjnych przekształcających bezprawne umowy w umowy o pracę, ma zapewnić skuteczniejsze wdrożenie nowych przepisów i zwiększyć ochronę osób wykonujących pracę za pośrednictwem platform cyfrowych.